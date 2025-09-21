Чому світ йде на такий крок та в якій ситуації тепер опиниться прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху для 24 Каналу пояснив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

Чому Палестину хочуть визнати?

Бронжуков переконаний, що країни пішли на визнання Палестини через моральний фактор. Адже те, що зараз відбувається в Секторі Гази потрапляє під визначення геноциду.

Геноцидом називають ситуацію в секторі Гази через: масове вбивство цивільних (зокрема жінок і дітей); цілеспрямоване знищення інфраструктури: лікарень, шкіл, житла; блокаду – обмеження доступу до їжі, води, медицини. Офіційно Ізраїль заперечує звинувачення в геноциді, стверджуючи, що його дії – це самооборона проти ХАМАСу.

Є ідея, яку активно просуває Емманюель Макрон: якщо великі європейські держави в кількості 15 країн визнають Палестину як державу, Палестина має визнати суверенітет і незалежність Ізраїлю, і на цьому вдасться побудувати місток, який призведе до закінчення війни.

Чи спрацює ця історія? Питання відкриті. Тому що всередині європейців консенсусу немає. Плюс є Сполучені Штати Америки, де Дональд Трамп підтримує ізраїльського прем'єра і начебто каже, що цю війну він вже закінчив,

– зауважив Бронжуков.

Позиція Нетаньяху

Що стосується загалом цієї воєнної кампанії, яку сьогодні проводить Ізраїль, тут питання: "А чи це дійсно інтереси країни Ізраїль і ізраїльської нації? Чи це інтереси окремо взятих політичних осіб?", підкреслив аналітик.

Він вважає, що цю воєнну кампанію особисто Нетаньяху використовує для продовження свого політичного керівництва цією державою.

Я бачив інтерв'ю родичів людей (ізраїльтян – ред.), яких ХАМАС тримає в полоні. І вони напряму кажуть, яким чином прем'єр визволяє наших родичів? Він бомбить їх. Вони так само зараз під величезною загрозою померти від ударів своєї ж авіації,

– додав Бронжуков.

Питання ХАМАСу, Хезболли, єменських хуситів треба вирішувати, але не шляхом знищення всього живого на своєму шляху. В самому Секторі Гази понад півтора мільйона населення. Вони не всі мають стосунок до терористів.

"Їхнє знищення більше виглядає з боку Нетаньяху, як спроба залишитись при владі, спроба відкласти в далеку шафу розгляд його корупційних справ і багато-багато чого іншого", – вважає аналітик.

Методи, якими Нетаньяху намагається досягти своїх політичних цілей, не виглядають як адекватні стосовно тієї ситуації, яка склалася. Ізраїль провів велику кількість вдалих операцій проти терористів.

Зверніть увагу! З боку Ізраїлю дії в Газі пояснюють як операцію з оборони та боротьби з терористичними угрупованнями, зокрема ХАМАСом, який контролює сектор і постійно атакує ізраїльські міста ракетами. Ізраїль стверджує, що його військові дії спрямовані на знищення бойовиків і їхньої інфраструктури, а не на цивільне населення, і робить усе можливе, щоб мінімізувати жертви серед мирних мешканців.

Ізраїль також наголошує на складності ведення війни в густонаселеній території, де бойовики ховаються серед цивільних, використовуючи їх як "живий щит". Влада країни вважає, що їхня мета – захистити громадян від терору, і що звинувачення в геноциді є політичною маніпуляцією, яка ігнорує реальну загрозу безпеці Ізраїлю.

Але, ймовірно, зараз час припинити знищення цивільного населення і подумати, пошукати шляхи, як відфільтрувати людей, які мають стосунок до терористичних організацій. Останніх – засудити, дітям, жінкам, лікарям, вчителям дати можливість гуманітарними коридорами цю територію покинути.

Навіть попри те, наскільки ми, Україна, підтримує Ізраїль, підтримує ізраїльський народ, але ті методи, які використовує сьогодні політичне керівництво Ізраїля, для мене персонально неприпустимі.

– підкреслив Бронжуков.

