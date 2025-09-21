Почему мир идет на такой шаг и в какой ситуации теперь окажется премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху для 24 Канала объяснил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

Смотрите также Признает ли Израиль Голодомор и как евреи воюют в ВСУ: интервью с послом Михаэлем Бродским

Почему Палестину хотят признать?

Бронжуков убежден, что страны пошли на признание Палестины из-за морального фактора. Ведь то, что сейчас происходит в Секторе Газа попадает под определение геноцида.

Геноцидом называют ситуацию в секторе Газы из-за: массового убийства гражданских (в частности женщин и детей); целенаправленного уничтожения инфраструктуры: больниц, школ, жилья; блокады – ограничения доступа к еде, воде, медицине. Официально Израиль отрицает обвинения в геноциде, утверждая, что его действия – это самооборона против ХАМАСа.

Есть идея, которую активно продвигает Эмманюэль Макрон, если крупные европейские государства в количестве 15 стран признают Палестину как государство, Палестина должна признать суверенитет и независимость Израиля, и на этом удастся построить мостик, который приведет к окончанию войны.

Сработает ли эта история? Вопросы открыты. Потому что внутри европейцев консенсуса нет. Плюс есть Соединенные Штаты Америки, где Дональд Трамп поддерживает израильского премьера и вроде бы говорит, что эту войну он уже закончил,

– отметил Бронжуков.

Позиция Нетаньяху

Что касается в целом этой военной кампании, которую сегодня проводит Израиль, здесь вопрос: "А действительно ли это интересы страны Израиль и израильской нации? Или это интересы отдельно взятых политических лиц?", подчеркнул аналитик.

Он считает, что эту военную кампанию лично Нетаньяху использует для продолжения своего политического руководства этим государством.

Я видел интервью родственников людей (израильтян – ред.), которых ХАМАС держит в плену. И они напрямую говорят, каким образом премьер освобождает наших родственников? Он бомбит их. Они так же сейчас под огромной угрозой умереть от ударов своей же авиации,

– добавил Бронжуков.

Вопрос ХАМАСа, Хезболлы, йеменских хуситов надо решать, но не путем уничтожения всего живого на своем пути. В самом Секторе Газа более полутора миллионов населения. Они не все имеют отношение к террористам.

"Их уничтожение больше выглядит со стороны Нетаньяху, как попытка остаться у власти, попытка отложить в дальний шкаф рассмотрение его коррупционных дел и многое-многое другое", – считает аналитик.

Методы, которыми Нетаньяху пытается достичь своих политических целей, не выглядят как адекватные по отношению к той ситуации, которая сложилась. Израиль провел большое количество удачных операций против террористов.

Обратите внимание! Со стороны Израиля действия в Газе объясняют как операцию по обороне и борьбе с террористическими группировками, в частности ХАМАСом, который контролирует сектор и постоянно атакует израильские города ракетами. Израиль утверждает, что его военные действия направлены на уничтожение боевиков и их инфраструктуры, а не на гражданское население, и делает все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди мирных жителей.

Израиль также отмечает сложность ведения войны в густонаселенной территории, где боевики прячутся среди гражданских, используя их как "живой щит". Власти страны считают, что их цель – защитить граждан от террора, и что обвинения в геноциде являются политической манипуляцией, которая игнорирует реальную угрозу безопасности Израиля.

Но, вероятно, сейчас время прекратить уничтожение гражданского населения и подумать, поискать пути, как отфильтровать людей, которые имеют отношение к террористическим организациям. Последних – осудить, детям, женщинам, врачам, учителям дать возможность гуманитарными коридорами эту территорию покинуть.

Даже несмотря на то, насколько мы, Украина, поддерживает Израиль, поддерживает израильский народ, но те методы, которые использует сегодня политическое руководство Израиля, для меня персонально недопустимы.

– подчеркнул Бронжуков.

Как происходит признание Палестины государством?