Наш способ усилить санкции, – Жданов назвал последствия ударов по российским НПЗ

Украина прицельно бьет по нефтеперерабатывающим заводам России. Страна-агрессор уже ощутила последствия таких атак.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал 24 Каналу успешные операции СБУ на российские НПЗ в Усть-Луге, Туапсе и Волгоградской области. По данным Bloomberg, нефтепереработка в стране-агрессоре упала до самого низкого уровня.

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"Это наш способ усилить санкции", – отметил Жданов.

Если "Новатэк" в Усть-Луге и "Роснефть" в Туапсе работали исключительно на экспорт, то "Лукойл" в Волгоградской области – на внутренний рынок. Поэтому в Южном федеральном округе России могут начаться перебои в поставках или рост цен.

Более того, недополученные средства от экспорта нефти страна-агрессор уже не сможет направить на войну.

Украина выбрала выигрышную тактику ударов

"Уже не жгут емкости с нефтью, бензином, топливом. Нет, их можно восстановить и заполнить снова. Разрушают производственную цепочку – те нефтеперегонные или химические сооружения, которые именно проводят химические процедуры", – подчеркнул Жданов.

Если же говорить о восстановлении российских НПЗ, то это об огромных средствах и длительном времени.

Удары по НПЗ России: основное

Атака на нефтяной терминал в Усть-Луге произошла ночью 21 января. Возникший пожар тушили почти двое суток, но объект выведен из строя на неопределенный срок.

Вечером 24 января вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На объекте сгорела вакуумная установка, восстановить которую смогут не раньше конца февраля.

Уже ночью 3 февраля было фаер-шоу на НПЗ в Волгограде. До встречи с украинскими беспилотниками общая мощность завода составляла более 14 миллионов тонн.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что гипотетически существует план ударов по российским объектам. Поэтому можно предположить, что эти атаки будут продолжаться дальше.