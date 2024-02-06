Наш спосіб підсилити санкції, – Жданов назвав наслідки ударів по російських НПЗ

Україна прицільно б'є по нафтопереробних заводах Росії. Країна-агресорка вже відчула наслідки таких атак.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував 24 Каналу успішні операції СБУ на російські НПЗ в Усть-Лузі, Туапсе й Волгоградській області. За даними Bloomberg, нафтопереробка в країні-агресорці впала до найнижчого рівня.

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"Це наш спосіб підсилити санкції", – зазначив Жданов.

Якщо "Новатек" в Усть-Лузі й "Роснєфть" у Туапсе працювали виключно на експорт, то "Лукойл" у Волгоградській області – на внутрішній ринок. Тому в Південному федеральному окрузі Росії можуть початись перебої в постачаннях або зростання цін.

Ба більше, недоотримані кошти з експорту нафти країна-агресорка вже не зможе скерувати на війну.

Україна обрала виграшну тактику ударів

"Уже не палять місткості з нафтою, бензином, паливом. Ні, їх можна відновити й заповнити знову. Руйнують виробничий ланцюжок – ті нафтоперегонні чи хімічні споруди, які саме проводять хімічні процедури", – наголосив Жданов.

Якщо ж говорити про відновлення російських НПЗ, то це про величезні кошти й тривалий час.

Удари по НПЗ Росії: основне

Атака на нафтовий термінал в Усть-Лузі відбулася вночі 21 січня. Виниклу пожежу гасили майже дві доби, але об'єкт виведений із ладу на невизначений строк.

Ввечері 24 січня спалахнув нафтопереробний завод у Туапсе. На об'єкті згоріла вакуумна установка, відновити яку зможуть не раніше кінця лютого.

Уже вночі 3 лютого було фаєр-шоу на НПЗ у Волгограді. До зустрічі з українськими безпілотниками загальна потужність заводу становила понад 14 мільйонів тонн.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що гіпотетично існує план ударів по російських об'єктах. Тому можна припустити, що ці атаки триватимуть далі.