Наш спосіб підсилити санкції, – Жданов назвав наслідки ударів по російських НПЗ
Україна прицільно б'є по нафтопереробних заводах Росії. Країна-агресорка вже відчула наслідки таких атак.
Військовий експерт Олег Жданов прокоментував 24 Каналу успішні операції СБУ на російські НПЗ в Усть-Лузі, Туапсе й Волгоградській області. За даними Bloomberg, нафтопереробка в країні-агресорці впала до найнижчого рівня.
До теми Відкриття "нового фронту" у війні: Bloomberg пояснив масштаби наслідків удару по Усть-Лузі
"Це наш спосіб підсилити санкції", – зазначив Жданов.
Якщо "Новатек" в Усть-Лузі й "Роснєфть" у Туапсе працювали виключно на експорт, то "Лукойл" у Волгоградській області – на внутрішній ринок. Тому в Південному федеральному окрузі Росії можуть початись перебої в постачаннях або зростання цін.
Ба більше, недоотримані кошти з експорту нафти країна-агресорка вже не зможе скерувати на війну.
Україна обрала виграшну тактику ударів
"Уже не палять місткості з нафтою, бензином, паливом. Ні, їх можна відновити й заповнити знову. Руйнують виробничий ланцюжок – ті нафтоперегонні чи хімічні споруди, які саме проводять хімічні процедури", – наголосив Жданов.
Якщо ж говорити про відновлення російських НПЗ, то це про величезні кошти й тривалий час.Зверніть увагу! Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що гіпотетично існує план ударів по російських об'єктах. Тому можна припустити, що ці атаки триватимуть далі.
Удари по НПЗ Росії: основне
- Атака на нафтовий термінал в Усть-Лузі відбулася вночі 21 січня. Виниклу пожежу гасили майже дві доби, але об'єкт виведений із ладу на невизначений строк.
- Ввечері 24 січня спалахнув нафтопереробний завод у Туапсе. На об'єкті згоріла вакуумна установка, відновити яку зможуть не раніше кінця лютого.
- Уже вночі 3 лютого було фаєр-шоу на НПЗ у Волгограді. До зустрічі з українськими безпілотниками загальна потужність заводу становила понад 14 мільйонів тонн.