Украинские удары по заводам "Шахедов" могут стать серьезным вызовом для российской программы производства дронов. Ключевым является вывод из строя цехов, собирающих критические узлы и электронику для этих аппаратов.

Как пояснил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, уничтожение отдельных элементов производства способно прервать непрерывность выпуска дронов. Это, по его словам, уменьшит массовость их пусков и усложнит применение.

Уничтожение ключевых цехов останавливает производство "Шахедов"

Российское производство беспилотников зависит от узкого круга цехов и компонентов. Прежде всего это участки, где происходит конечная сборка и установка ключевых электронных элементов.

Желательно не просто наносить удары по заводам, а уничтожать те цеха, которые отвечают за конечную сборку или узлы с дорогостоящими деталями, влияющие на всю работу беспилотника,

– подчеркнул Тимочко.

По его словам, уничтожение таких участков способно прервать производственный цикл и резко уменьшить количество готовых к применению дронов. Это усложнит подготовку массированных атак и заставит Россию тратить больше времени и ресурсов на восстановление производства.

Почему пусковые установки "Шахедов" перемещают ближе к фронту?

Россия активно использует аэродромы, расположенные неподалеку от линии боевых действий. Это позволяет сократить время подлета дронов к целям и увеличить массовость атак.

Дрон не требует сложной логистики и инфраструктуры аэродромов, как авиация. Их легче перемещать, прятать, и для запуска не нужны взлетно-посадочные полосы или диспетчерские башни,

– отметил Тимочко.

Он добавил, что на таких площадках, в частности на аэродромах подскока, есть подземные хранилища, аэродрома, возможность заправки транспорта и подготовки дронов к боевому применению в защищенных условиях. Это позволяет оккупантам экономить ресурсы и уменьшать риски для авиации, которую пришлось отвести глубже в тыл после украинских ударов.

Почему Россия выбирает дроны вместо авиации?

Российская армия все чаще делает ставку на беспилотники, поскольку их использование дешевле и менее рискованное. Потеря пусковой установки с несколькими "Шахедами" обходится значительно дешевле, чем уничтожение одного самолета.

Пусковые установки с "Шахедами" они тянут ближе к фронту, потому что это дешевле, безопаснее для них и менее затратное, если учитывать возможное уничтожение. Стоимость даже целой пусковой с наполнением гораздо меньше, чем самолета, который требует значительно более дорогого обслуживания,

– пояснил председатель Совета резервистов.

Переход на массовое применение дронов позволяет России поддерживать интенсивность атак, избегая больших потерь техники и пилотов. В то же время удары по производственным мощностям могут лишить противника этого преимущества.