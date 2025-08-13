Українські удари по заводах "Шахедів" можуть стати серйозним викликом для російської програми виробництва дронів. Ключовим є виведення з ладу цехів, що збирають критичні вузли та електроніку для цих апаратів.

Як пояснив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, знищення окремих елементів виробництва здатне перервати безперервність випуску дронів. Це, за його словами, зменшить масовість їхніх пусків та ускладнить застосування.

Знищення ключових цехів зупиняє виробництво "Шахедів"

Російське виробництво безпілотників залежить від вузького кола цехів і компонентів. Насамперед це ділянки, де відбувається кінцева збірка та встановлення ключових електронних елементів.

Бажано не просто наносити удари по заводах, а знищувати ті цехи, які відповідають за кінцеву збірку або вузли з дороговартісними деталями, що впливають на всю роботу безпілотника,

– наголосив Тимочко.

За його словами, знищення таких ділянок здатне перервати виробничий цикл і різко зменшити кількість готових до застосування дронів. Це ускладнить підготовку масованих атак і змусить Росію витрачати більше часу та ресурсів на відновлення виробництва.

Чому пускові установки "Шахедів" переміщують ближче до фронту?

Росія активно використовує аеродроми, розташовані неподалік від лінії бойових дій. Це дає змогу скоротити час підльоту дронів до цілей і збільшити масовість атак.

Дрон не потребує складної логістики та інфраструктури аеродромів, як авіація. Їх легше переміщати, ховати, і для запуску не потрібні злітно-посадкові смуги чи диспетчерські вежі,

– зазначив Тимочко.

Він додав, що на таких майданчиках, зокрема на аеродромах підскоку, є підземні сховища, летовища, можливість заправки транспорту і підготовки дронів до бойового застосування у захищених умовах. Це дозволяє окупантам економити ресурси та зменшувати ризики для авіації, яку довелося відвести глибше в тил після українських ударів.

Чому Росія обирає дрони замість авіації?

Російська армія дедалі частіше робить ставку на безпілотники, оскільки їхнє використання дешевше та менш ризиковане. Втрата пускової установки з кількома "Шахедами" обходиться значно дешевше, ніж знищення одного літака.

Пускові установки з "Шахедами" вони тягнуть ближче до фронту, тому що це дешевше, безпечніше для них і менш витратне, якщо зважати на можливе знищення. Вартість навіть цілої пускової з наповненням набагато менша, ніж літака, який вимагає значно дорожчого обслуговування,

– пояснив голова Ради резервістів.

Перехід на масове застосування дронів дозволяє Росії підтримувати інтенсивність атак, уникаючи великих втрат техніки та пілотів. Водночас удари по виробничих потужностях можуть позбавити противника цієї переваги.