Как пояснил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, уничтожение отдельных элементов производства способно прервать непрерывность выпуска дронов. Это, по его словам, уменьшит массовость их пусков и усложнит применение.

Уничтожение ключевых цехов останавливает производство "Шахедов"

Российское производство беспилотников зависит от узкого круга цехов и компонентов. Прежде всего это участки, где происходит конечная сборка и установка ключевых электронных элементов.

Желательно не просто наносить удары по заводам, а уничтожать те цеха, которые отвечают за конечную сборку или узлы с дорогостоящими деталями, влияющие на всю работу беспилотника,

– подчеркнул Тимочко.

По его словам, уничтожение таких участков способно прервать производственный цикл и резко уменьшить количество готовых к применению дронов. Это усложнит подготовку массированных атак и заставит Россию тратить больше времени и ресурсов на восстановление производства.

Почему пусковые установки "Шахедов" перемещают ближе к фронту?

Россия активно использует аэродромы, расположенные неподалеку от линии боевых действий. Это позволяет сократить время подлета дронов к целям и увеличить массовость атак.

Дрон не требует сложной логистики и инфраструктуры аэродромов, как авиация. Их легче перемещать, прятать, и для запуска не нужны взлетно-посадочные полосы или диспетчерские башни,

– отметил Тимочко.

Он добавил, что на таких площадках, в частности на аэродромах подскока, есть подземные хранилища, аэродрома, возможность заправки транспорта и подготовки дронов к боевому применению в защищенных условиях. Это позволяет оккупантам экономить ресурсы и уменьшать риски для авиации, которую пришлось отвести глубже в тыл после украинских ударов.

Почему Россия выбирает дроны вместо авиации?

Российская армия все чаще делает ставку на беспилотники, поскольку их использование дешевле и менее рискованное. Потеря пусковой установки с несколькими "Шахедами" обходится значительно дешевле, чем уничтожение одного самолета.

Пусковые установки с "Шахедами" они тянут ближе к фронту, потому что это дешевле, безопаснее для них и менее затратное, если учитывать возможное уничтожение. Стоимость даже целой пусковой с наполнением гораздо меньше, чем самолета, который требует значительно более дорогого обслуживания,

– пояснил председатель Совета резервистов.

Переход на массовое применение дронов позволяет России поддерживать интенсивность атак, избегая больших потерь техники и пилотов. В то же время удары по производственным мощностям могут лишить противника этого преимущества.