"С Орбаном или без": Зеленский заявил, что Украина будет членом Евросоюза
- Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции Виктора Орбана, поскольку это выбор украинского народа.
- Зеленский отметил, что Украина выполняет все технические требования для вступления в ЕС и большинство стран-членов поддерживают ее интеграцию.
Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Европейского Союза независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает 24 Канал.
Повлияет ли Венгрия на вступление Украины в ЕС?
Владимир Зеленский заявил, что большинство венгров поддерживают выбор украинского народа относительно евроинтеграции.
Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины,
– подчеркнул он.
По словам президента, Украина не только выполняет все необходимые технические требования, но и борется за свободу и безопасность всей Европы, делится собственным опытом и помогает сдерживать общие угрозы.
Сейчас именно премьер-министр Венгрии остается единственным, кто сдерживает процесс вступления Украины в ЕС. В то же время, по словам Зеленского, этот путь является необратимым.
Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время,
– отметил глава государства.
Зеленский объяснил, что изменение процедуры принятия решений по расширению ЕС могло бы стать способом обойти позицию Венгрии. По его словам, большинство стран-членов поддерживают Украину и понимают важность ее вступления в Евросоюз.
Что может стать помехой?
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна выступает против ускорения вступления Украины в Европейский Союз. По словам политика, любые изменения должны быть одобрены всеми государствами-членами.
Однако во время пресс-конференции с Зеленским Схооф заявил, что будущее Украины связано с членством в Европейском Союзе, и в этом нет никаких сомнений. По его словам, Еврокомиссия считает, что Украина готова открыть первый переговорный кластер.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу также рассказала, что до конца 2025 года технически возможно открыть все шесть кластеров в переговорах с Украиной.