Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Европейского Союза независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает 24 Канал.

Повлияет ли Венгрия на вступление Украины в ЕС?

Владимир Зеленский заявил, что большинство венгров поддерживают выбор украинского народа относительно евроинтеграции.

Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины,

– подчеркнул он.

По словам президента, Украина не только выполняет все необходимые технические требования, но и борется за свободу и безопасность всей Европы, делится собственным опытом и помогает сдерживать общие угрозы.

Сейчас именно премьер-министр Венгрии остается единственным, кто сдерживает процесс вступления Украины в ЕС. В то же время, по словам Зеленского, этот путь является необратимым.

Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время,

– отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что изменение процедуры принятия решений по расширению ЕС могло бы стать способом обойти позицию Венгрии. По его словам, большинство стран-членов поддерживают Украину и понимают важность ее вступления в Евросоюз.

Что может стать помехой?