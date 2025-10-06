Укр Рус
"С Орбаном или без": Зеленский заявил, что Украина будет членом Евросоюза
6 октября, 19:34
"С Орбаном или без": Зеленский заявил, что Украина будет членом Евросоюза

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции Виктора Орбана, поскольку это выбор украинского народа.
  • Зеленский отметил, что Украина выполняет все технические требования для вступления в ЕС и большинство стран-членов поддерживают ее интеграцию.

Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Европейского Союза независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, сообщает 24 Канал.

Повлияет ли Венгрия на вступление Украины в ЕС?

Владимир Зеленский заявил, что большинство венгров поддерживают выбор украинского народа относительно евроинтеграции.

Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины, 
– подчеркнул он.

По словам президента, Украина не только выполняет все необходимые технические требования, но и борется за свободу и безопасность всей Европы, делится собственным опытом и помогает сдерживать общие угрозы.

Сейчас именно премьер-министр Венгрии остается единственным, кто сдерживает процесс вступления Украины в ЕС. В то же время, по словам Зеленского, этот путь является необратимым.

Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время, 
– отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что изменение процедуры принятия решений по расширению ЕС могло бы стать способом обойти позицию Венгрии. По его словам, большинство стран-членов поддерживают Украину и понимают важность ее вступления в Евросоюз.

Что может стать помехой?

  • Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна выступает против ускорения вступления Украины в Европейский Союз. По словам политика, любые изменения должны быть одобрены всеми государствами-членами.
     

  • Однако во время пресс-конференции с Зеленским Схооф заявил, что будущее Украины связано с членством в Европейском Союзе, и в этом нет никаких сомнений. По его словам, Еврокомиссия считает, что Украина готова открыть первый переговорный кластер.
     

  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу также рассказала, что до конца 2025 года технически возможно открыть все шесть кластеров в переговорах с Украиной.