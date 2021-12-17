Украина готова к бустерной дозе вакцины, – Минздрав
Источник:"Право на владу"
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к проведению вакцинации третьей (бустерной) прививкой от коронавируса COVID-19. Его не стоит путать с дополнительным.
Глава ведомства заверил, что применение бустерной дозы вакцины не повлияет на обычные темпы вакцинации.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей – 40%. Наша цель – 70%"
Украина договорилась о поставках вакцины на следующие 2 года
Он отметил, что на следующие 2 года страна договорилась о масштабных поставках вакцины.
Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 миллионов доз, на 2023 год – еще 25 миллионов доз,
– сообщил министр.
Дополнительная и бустерная доза: главное
Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.
Дополнительную прививку рекомендуют таким людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- которые проходят иммунодепрессивную терапию;
- которые проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
По словам Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в уже январе – феврале 2022 года или раньше. Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.
Пока только 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса.
К слову, в Министерстве здравоохранения предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.Справка. Во многих странах массовая вакцинация населения сейчас ведется одновременно с ревакцинацией тех, кто получил прививку пол года назад. Однако в Украине она еще недоступна.