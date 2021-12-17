Україна готова до бустерної дози вакцини, – МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до проведення вакцинації третім (бустерним) щепленням від коронавірусу COVID-19. Його не варто плутати із додатковим.

Глава відомства запевнив, що застосування бустерної дози вакцини не вплине на звичайні темпи вакцинації.

Увага Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19: актуальна статистика

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Ми хочемо захистити всіх людей – хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих людей – 40%. Наша мета – 70%"

Україна домовилася про постачання вакцини на наступні 2 роки

Він наголосив, що на наступні 2 роки країна домовилася про масштабні постачання вакцини.

Чи буде бустерна доза? Буде. Чи ми готові до неї? Готові. Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз,

– повідомив міністр.

Додаткова та бустерна доза: головне

Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.

Додаткове щеплення рекомендують таким людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

За словами Ляшка, бустерна вакцинація в Україні може з'явитися у вже січні – лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% – двома дозами.

Наразі лише 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

У багатьох країнах масова вакцинація населення зараз ведеться одночасно з ревакцинацією тих, хто отримав щеплення пів року тому. Однак в Україні вона ще недоступна.