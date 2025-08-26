Сейчас Украина вместе с партнерами обсуждает гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения. Принципиальным условием Киева в этом вопросе является юридически обязывающий характер подобных гарантий.

Такое заявление в среду, 26 августа, сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с коллегами из стран Бенилюкса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Какое условие Украины относительно гарантий?

Украинский министр отметил, что в вопросе гарантий безопасности для Киева важно добиться быстрых результатов. Для этого создали переговорные команды еще после недавних встреч в Вашингтоне.

По его словам, важнейшим и самым фундаментальным является военный элемент гарантий, его обсуждают на уровне советников по нацбезопасности. Уже состоялось несколько встреч по наработке гарантий безопасности.

Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Какие результаты встречи с представителями стран Бенилюкса?