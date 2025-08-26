Сибига назвал одно из принципиальных условий гарантий безопасности для Украины
- Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности, с акцентом на их юридически обязывающий характер.
- Военный элемент гарантий является важнейшим, уже идут переговоры на уровне советников по нацбезопасности.
Сейчас Украина вместе с партнерами обсуждает гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения. Принципиальным условием Киева в этом вопросе является юридически обязывающий характер подобных гарантий.
Такое заявление в среду, 26 августа, сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с коллегами из стран Бенилюкса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Какое условие Украины относительно гарантий?
Украинский министр отметил, что в вопросе гарантий безопасности для Киева важно добиться быстрых результатов. Для этого создали переговорные команды еще после недавних встреч в Вашингтоне.
По его словам, важнейшим и самым фундаментальным является военный элемент гарантий, его обсуждают на уровне советников по нацбезопасности. Уже состоялось несколько встреч по наработке гарантий безопасности.
Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана,
– подчеркнул Андрей Сибига.
Ранее Андрей Сибига после участия в важном международном разговоре подтвердил готовность Украины к переговорам по гарантиям безопасности и мира в любом регионе. Подчеркнул конкретные механизмы.
Какие результаты встречи с представителями стран Бенилюкса?
В Одессе в среду, 26 августа, состоялась встреча министров иностранных дел стран Бенилюкса – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также Украины. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в тех или иных сферах.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время своего визита в Одессу сообщил, что после консультаций с правительством и министром обороны определят конкретный военный вклад страны в миротворческую операцию.
Он заверил, что его страна внесла 20 миллионов евро на инициативу Food from Ukraine, и поддержала гуманитарное разминирование. Бельгия будет предоставлять Украине миллиард евро ежегодно до 2029 года и передать несколько F-16.
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель отметил, что из-за малой численности армии его страна не может предоставить значительный военный контингент, но готова помочь технологически.