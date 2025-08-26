Сибіга назвав одну з принципових умов гарантій безпеки для України
- Україна обговорює з партнерами безпекові гарантії, з акцентом на їх юридично зобов'язуючий характер.
- Військовий елемент гарантій є найважливішим, вже тривають переговори на рівні радників із нацбезпеки.
Наразі Україна разом з партнерами обговорює безпекові гарантії у разі досягнення мирної угоди. Принциповою умовою Києва у цьому питанні є юридично зобов'язуючий характер подібних гарантій.
Таку заяву у середу, 26 серпня, зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з колегами з країн Бенілюксу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Яка умова України щодо гарантій?
Український міністр наголосив, що у питанні гарантій безпеки для Києва важливо домогтися швидких результатів. Для цього створили переговорні команди ще після нещодавніх зустрічей у Вашингтоні.
За його словами, найважливішим і найфундаментальнішим є військовий елемент гарантій, його обговорюють на рівні радників із нацбезпеки. Вже відбулося кілька зустрічей з напрацювання гарантій безпеки.
Важливо, щоб ті гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, несли юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це ґрунтовно. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека і Європи, і Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язана,
– наголосив Андрій Сибіга.
Раніше Андрій Сибіга після участі у важливій міжнародній розмові підтвердив готовність України до переговорів щодо гарантій безпеки та миру у будь-якому регіоні. Наголосив на конкретних механізмах.
Які результати зустрічі з представниками країн Бенілюксу?
В Одесі у середу, 26 серпня, відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Бенілюксу – Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, а також України. Сторони обговорили подальшу співпрацю у тих чи інших сферах.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час свого візиту до Одеси повідомив, що після консультацій з урядом і міністром оборони визначать конкретний військовий внесок країни у миротворчу операцію.
Він запевнив, що його країна внесла 20 мільйонів євро на ініціативу Food from Ukraine, і підтримала гуманітарне розмінування. Бельгія буде надавати Україні мільярд євро щороку до 2029 року та передати кілька F-16.
Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель зазначив, що через малу чисельність армії його країна не може надати значний військовий контингент, але готова допомогти технологічно.