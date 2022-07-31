Якут с позывным "Белый": вероятный палач и убийца пленных засветился на видео

россияне 28 июля опубликовали видео с пыткой пленника украинского защитника. В настоящее время устанавливают личности военных преступников.

На одном из новых видео пропагандистов появился вероятный палач и убийца военнопленных украинцев. Об этом 31 июля рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

К теме Пытки пленника: Костин взял дело под личный контроль и пообещал найти убийц

"Судя по описанию к видео от российских пропагандистов, в подразделении наемников "Ахмат" есть боевики из разных регионов россии. В частности, командир с позывным "Белый" – из Якутии", – сообщили в Центре.



Вероятный палач / Скриншот с видео

Установленная практика пыток

В пропагандистском ролике в кадр попадает только якут. Вероятно, именно он совершал зверские пытки во время того, как другие оккупанты держали украинца.

Обращаем внимание, что в сети наиболее активно распространяется идентификация, которую мы считаем ошибочной. Чаще всего пишут, что это "Виталий Арошанов из Республики Калмыкия", однако и черты лица и опосредованные признаки указывают, что это боевик другой национальности, не калмык, а якут,

– отметили в Центре.

В частности, другую версию идентификации предлагают исследователи группы Molfar. Центр стратегических коммуникаций считает, что все российские наемники из этого подразделения являются военными преступниками, а видео с пытками не является единичным случаем, а практикой.



Военный преступник / Скриншот по видео

Убийство украинских защитников в Еленовке

россияне в колонии №120 на временно оккупированной Еленовке Донецкой области удерживали украинских пленных. Захватчики 29 июля устроили из артиллерии по зданию. Сначала россия обвинила в обстреле Вооруженные Силы Украины. оккупанты заявили, что погибли 53 пленных, а еще примерно 130 получили ранения. В то же время, ни один оккупант и работник колонии не пострадал.

В Генштабе заявили, что таким образом россия хочет скрыть пытки и убийства украинских воинов. В настоящее время устанавливают имена находившихся в колонии. Жертвами стали не только военные, но и гражданские, которых россияне похитили.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских убийц, которые рассказывают, что именно оккупанты совершили преступление. Захватчики говорят, что в колонии находились 190 человек. Также отмечают, что в помещении заложили взрывчатку.

Обратите внимание – доказательства преступления россиян в Еленовке: смотрите видео