Эти события, безусловно, связаны, ведь они являются информационно-силовой и психологической специальной операцией. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
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По его словам, это рассчитано на несколько первоочередных целей, которые пытается достичь враг.
Первая цель
Военный обозреватель объяснил, что россияне хотят вызвать в нашем обществе ярость и ненависть, чтобы мы не прибегали к Международным правилам ведения войны. Как результат, перешли к таким методам, которые используют сами оккупанты.
Это в дальнейшем должно стать аргументом Западу, что "Украина такая варварская страна. Так же действует, как и мы. Зачем ей помогать и давать оружие?",
– прокомментировал Константин Машовец.
Вторая цель
По его словам, это такой элемент устрашения, который должен сформироваться в нашем обществе. В то же время у украинских военных должно появиться чувство страха перед противником. Это попытка влияния на морально-психологическое состояние наших войск.
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Что известно об убийстве пленных в Оленовке
- В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. При этом цинично обвинили в обстреле ВСУ.
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины опровергли причастность к атаке и объяснили, что таким образом россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы по приказам оккупационных администраций.
- Все украинские военные, находившиеся в плену в СИЗО в Оленовке, были в списке Красного Креста. русские оккупанты не могли их тайно казнить, поэтому придумали другой жестокий вариант.
- Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных в Оленовке. Один из оккупантов заявляет, что российская пропаганда лжет, никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.