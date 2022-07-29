Эти события, безусловно, связаны, ведь они являются информационно-силовой и психологической специальной операцией. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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По его словам, это рассчитано на несколько первоочередных целей, которые пытается достичь враг.

Первая цель

Военный обозреватель объяснил, что россияне хотят вызвать в нашем обществе ярость и ненависть, чтобы мы не прибегали к Международным правилам ведения войны. Как результат, перешли к таким методам, которые используют сами оккупанты.

Это в дальнейшем должно стать аргументом Западу, что "Украина такая варварская страна. Так же действует, как и мы. Зачем ей помогать и давать оружие?",

– прокомментировал Константин Машовец.

Вторая цель

По его словам, это такой элемент устрашения, который должен сформироваться в нашем обществе. В то же время у украинских военных должно появиться чувство страха перед противником. Это попытка влияния на морально-психологическое состояние наших войск.

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