Расследование под личный контроль принял генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он заверил, что все ответственные за это жестокое преступление будут привлечены к ответственности.

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Преступление оккупантов шокировало даже опытных прокуроров

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что сверхжесткие пытки уже стали визитной карточкой российской армии. Жертвами пыток оккупантов становятся как военные, так и гражданские.

Однако появившееся в сети видео с пыткой 28 июля шокировало своей жестокостью всех, в том числе и опытных прокуроров, годами занимающихся расследованием военных преступлений.

Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток,

– отметил Костин.

Досудебное расследование будет осуществлять СБУ, однако Офис генпрокурора направил срочные запросы в Службу внешней разведки и Главное управление разведки. Также к установлению всех причастных к пыткам над украинским пленником присоединили полицию и сотрудников СБУ.

Одного из палачей идентифицировали

На видео с жестокими пытками фигурируют несколько оккупантов, однако больше всего там отличился оккупант, фото которого впоследствии опубликовали в сети.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о нем, призывают поделиться с правоохранителями. За совершенное оккупант должен получить наказание.



Оккупант, жестоко пытавший украинского пленного / Коллаж 24 канала

Реакция на пытки пленника

Чрезвычайная жестокость оккупантов поразила всех. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что россия является страной каннибалов, которая наслаждается убийствами и пытками, однако каждый, кто совершал зверства, будет отвечать за свои действия

На пытки пленника отреагировали и в США, Конгрессмен Пол Массаро призвал американские власти предоставить Украине все необходимое оружие, ведь только так, то есть победой Украины, можно покончить с преступлениями против человечества и российским злом.

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