Как вырастет в цене электроэнергия в феврале 2025 года

В феврале электроэнергия дорожать не будет. Тариф 4,32 гривны за киловатт-час. будет действовать до конца отопительного сезона – мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Часть граждан может платить за электроэнергию почти вдвое меньше. Речь идет о:

  • владельцах электроотопительных установок;
  • владельцах двухзонных счетчиков.

Какой тариф действует для двухзонных счетчиков

Благодаря двухзонному счетчику, тариф на электроэнергию делится на два:

  • с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф – потребителю нужно платить 4,32 гривны за киловатт-час;
  • с 23:00 до 7:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Что нужно знать владельцам электроотопительных установок

Для владельцев электроотопительных установок действует льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час при определенных условиях:

  • льготный тариф действует во время отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года;
  • уменьшенный тариф действует только при условии потребления менее 2 000 киловатт-часов.