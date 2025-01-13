Як зросте в ціні електроенергія у лютому 2025

У лютому електроенергія дорожчати не буде. Тариф 4,32 гривні за кіловат-годину. діятиме до кінця опалювального сезону – травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Частина громадян може платити за електроенергію майже вдвічі менше. Йдеться про:

власників електроопалювальних установок;

власників двозонних лічильників.

Який тариф діє для двозонних лічильників

Завдяки двозонному лічильнику, тариф на електроенергію ділиться на два:

з 7:00 до 23:00 діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину;

діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Що потрібно знати власникам електроопалювальних установок

Для власників електроопалювальних установок діє пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за певних умов: