Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Новые ограничения повлекут подорожание транспортировки и смену поставщиков.

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Китай и Индия сократят закупки российской нефти

Введенные США санкции против российских производителей нефти и нефтяных танкеров ограничат экспорт в Китай и Индию, крупнейших покупателей российской нефти. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы этих стран вынуждены будут переключиться на поставки с Ближнего Востока, Африки и Америки, что приведет к росту цен на нефть и расходов на транспортировку.

Как сообщает Reuters, под санкции попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также 183 судна, перевозящих российскую нефть. Это стало еще одним шагом в попытке сократить доходы Кремля, которые он использует для финансирования войны против Украины.

По словам аналитиков, эти ограничения значительно повлияют на объемы экспорта российской нефти. Так, часть танкеров доставляла в Китай около 900 тысяч баррелей сырой нефти ежедневно, но новые санкции могут остановить этот процесс.