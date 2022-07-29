Розслідування під особистий контроль взяв генеральний прокурор України Андрій Костін. Він запевнив, що всі відповідальні за цей жорстокий злочин будуть притягнені до відповідальності.

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Злочин окупантів шокував навіть досвідчених прокурорів

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що наджорстокі катування уже стали візитівкою російської армії. Жертвами тортур окупантів стають як військові, так і цивільні.

Однак відео з тортурами, яке з'явилося у мережі 28 липня шокувало своєю жорстокістю всіх, у тому числі й досвідчених прокурорів, які роками займаються розслідуванням воєнних злочинів.

Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних Сил України з боку окупантів від якого здригнулися навіть прокурори та слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств та катувань,

– зазначив Костін.

Досудове розслідування здійснюватиме СБУ, однак Офіс генпрокурора надіслав термінові запити до Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки. Також до встановлення всіх причетних до тортур над українським полоненим долучили поліцію та співробітників СБУ.

Одного з катів ідентифікували

На відео з наджорстокими катуваннями фігурують кілька окупантів, однак найбільше там відзначився окупант, фото якого згодом опублікували у мережі.

Всіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією про нього, закликають поділитися з правоохоронцями. За скоєне окупант повинен отримати покарання.



Окупант, який жорстоко катував українського полоненого / Колаж 24 каналу

Реакція на катування полоненого

Надзвичайна жорстокість окупантів вразила всіх. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що росія є країною канібалів, яка насолоджується вбивствами та тортурами, однак кожен, хто чинив звірства, буде відповідати за свої дії

На катування полоненого відреагували й у США, Конгресмен Пол Массаро закликав американську владу надати Україні усю необхідну зброю, адже лише так, тобто перемогою України, можна покінчити зі злочинами проти людства та російським злом.

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