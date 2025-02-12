06:15, 12 лютого

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

В Оболонському – руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському – загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.