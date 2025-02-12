Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 12 лютого – повідомляє 24 Канал.
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Які наслідки російської атаки на Київ
У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
В Оболонському – руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.
У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському – загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
Атака на Київ: є жертва й постраждалі
Міський голова повідомив, що в Оболонському районі є загиблий. Кількість постраждалих зросла до 3. Серед них – 9-річна дівчинка.
Росіяни просунулися на 7 напрямках, ЗСУ мали успіхи під Торецьком: аналіз ISW
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що окупанти просунулися на 7 напрямках, серед яких Борова, Лиман, Торецьк, Покровськ, Курахове, Велика Новосілка та Гуляйполе.
Українські захисники досягли успіхів у районі Торецька, зокрема, на північному сході від Дружби та в центральній частині Леонідівки.
У Києві є спалахнули пожежі внаслідок ракетного удару
Віталій Кличко повідомив про пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському – палає на території промзони. Попередньо, пошкоджені будівлі поряд. У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки.
Вибухи у Києві
У столиці прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики з північного сходу.
Трамп вбачає у звільненні Фогеля шанс закінчити війну Росії проти України
Американця Марка Фогеля 11 лютого звільнили з російської в'язниці у межах обміну зі США. Дональд Трамп сподівається, що це стане "початком відносин", які покладуть край війні Росії проти України.
В Україні хочуть планово відмовитися від мобілізації
У майбутньому з мобілізованими громадянами будуть підписувати контракти з чіткими термінами та бонусами. Про це повідомив заступник керівника ОП Павло Паліса.
Які наслідки атаки Росії на Кривий Ріг
Ввечері 11 лютого окупанти атакували Кривий Ріг ракетами. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. На щастя, минулося без жертв.
У громадському транспорті Києва оголошуватимуть хвилину мовчання
У громадському транспорті Києва щодня будуть оголошувати загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух міського транспорту у столиці на цей час зупиняти не будуть.
Як добровольці віком 18 – 24 роки отримуватимуть мільйон гривень
Українці 18 – 24 років, які вирішать долучатися до армії, будуть отримувати 1 мільйон гривень лише за підписання контракту із ЗСУ. Виплата цієї суми відбуватиметься трьома частинами:
- 200 тисяч – одразу під час підписання контракту. Це стартова підтримка;
- 300 тисяч – виплата, яку здійснять протягом 5 робочих днів після проходження базової військової та фахової підготовки;
- 500 тисяч гривень – у день виключення зі списків особового складу після завершенню контракту.