06:15, 12 февраля

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Оболонском – разрушения в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.

В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском – возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.