О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 12 февраля – сообщает 24 Канал.

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06:15, 12 февраля

Каковы последствия российской атаки на Киев

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Оболонском – разрушения в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.

В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском – возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.

05:50, 12 февраля

Атака на Киев: есть жертва и пострадавшие

Городской голова сообщил, что в Оболонском районе есть погибший. Количество пострадавших возросло до 3. Среди них – 9-летняя девочка.

05:45, 12 февраля

Россияне продвинулись на 7 направлениях, ВСУ имели успехи под Торецком: анализ ISW

Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты продвинулись на 7 направлениях, среди которых Боровая, Лиман, Торецк, Покровск, Курахово, Большая Новоселка и Гуляйполе.

Украинские защитники достигли успехов в районе Торецка, в частности, на северо-востоке от Дружбы и в центральной части Леонидовки.

05:01, 12 февраля

В Киеве вспыхнули пожары в результате ракетного удара

Виталий Кличко сообщил о пожарах в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском – пылает на территории промзоны. Предварительно, повреждены здания рядом. В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки.

04:43, 12 февраля

Взрывы в Киеве

В столице прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока.

02:54, 12 февраля

Трамп видит в освобождении Фогеля шанс закончить войну России против Украины

Американца Марка Фогеля 11 февраля освободили из российской тюрьмы в рамках обмена с США. Дональд Трамп надеется, что это станет "началом отношений", которые положат конец войне России против Украины.

02:23, 12 февраля

В Украине хотят планово отказаться от мобилизации

В будущем с мобилизованными гражданами будут подписывать контракты с четкими сроками и бонусами. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

01:50, 12 февраля

Каковы последствия атаки России на Кривой Рог

Вечером 11 февраля оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. К счастью, обошлось без жертв.

01:10, 12 февраля

В общественном транспорте Киева будут объявлять минуту молчания

В общественном транспорте Киева ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Движение городского транспорта в столице на это время останавливать не будут.

00:29, 12 февраля

Как добровольцы в возрасте 18 – 24 года будут получать миллион гривен

Украинцы 18 – 24 лет, которые решат участвовать в армии, будут получать 1 миллион гривен только за подписание контракта с ВСУ. Выплата этой суммы будет происходить тремя частями:

  • 200 тысяч – сразу при подписании контракта. Это стартовая поддержка;
  • 300 тысяч – выплата, которую осуществят в течение 5 рабочих дней после прохождения базовой военной и профессиональной подготовки;
  • 500 тысяч гривен – в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.