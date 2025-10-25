"Gripen идеальный самолет для нас": почему Украина тогда сделала ставку на F-16

Украина ожидает получить от партнеров самолеты Gripen. Они наименее требовательны в мире. Наше государство может надеяться на четыре типа авиации: Eurofighter, Gripen, Dassault, F-16 и 35.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо, добавив, что Gripen – это самая дешевая платформа. Какова стоимость полета на этом самолете и указанных других – читайте подробнее в материале.

В чем преимущества Gripen?

Военный обозреватель рассказал, что стоимость одного часа полета Gripen составляет от 6 до 8 тысяч долларов. В то же время для самолетов F-16 – от 15 до 20 тысяч. А для F-35 цена составит более нескольких десятков тысяч долларов.

Gripen самый дешевый в обслуживании. Он наименее прихотлив в вопросе необходимости иметь соответствующую инфраструктуру. Он может приземляться на обычные шоссейные дороги посреди украинских автодорог. Для него не нужно изящной аэродромной инфраструктуры,

– объяснил Пехньо.

По словам военного обозревателя, существует предположение, что этот самолет в свое время разрабатывался намеренно настолько упрощенным, чтобы на нем могли летать даже солдаты срочники, которые проходили службу в армии Швеции.

Gripen идеальный самолет для нас. Почему мы выбрали сначала F-16 Потому что их по миру б/у было значительно больше, поэтому Украина могла их быстрее получить, потому что нам нужны были немедленно. А Gripen – на будущее,

– отметил Пехньо.

Он отметил, что Gripen – это универсальная платформа, которая может использовать как американское, так и европейское вооружение. Пехньо заверил, что все типы ракет к нему могут интегрироваться. А вот F-16, например, не способен запускать Storm Shadow.

Gripen для Украины: что известно?