"Gripen идеальный самолет для нас": почему Украина тогда сделала ставку на F-16
- Gripen является самым дешевым в обслуживании и может приземляться на шоссе без специальной инфраструктуры.
- Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, что этот самолет разрабатывался упрощенным, чтобы его могли освоить даже шведские срочники.
Украина ожидает получить от партнеров самолеты Gripen. Они наименее требовательны в мире. Наше государство может надеяться на четыре типа авиации: Eurofighter, Gripen, Dassault, F-16 и 35.
Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо, добавив, что Gripen – это самая дешевая платформа. Какова стоимость полета на этом самолете и указанных других – читайте подробнее в материале.
В чем преимущества Gripen?
Военный обозреватель рассказал, что стоимость одного часа полета Gripen составляет от 6 до 8 тысяч долларов. В то же время для самолетов F-16 – от 15 до 20 тысяч. А для F-35 цена составит более нескольких десятков тысяч долларов.
Gripen самый дешевый в обслуживании. Он наименее прихотлив в вопросе необходимости иметь соответствующую инфраструктуру. Он может приземляться на обычные шоссейные дороги посреди украинских автодорог. Для него не нужно изящной аэродромной инфраструктуры,
– объяснил Пехньо.
По словам военного обозревателя, существует предположение, что этот самолет в свое время разрабатывался намеренно настолько упрощенным, чтобы на нем могли летать даже солдаты срочники, которые проходили службу в армии Швеции.
Gripen идеальный самолет для нас. Почему мы выбрали сначала F-16 Потому что их по миру б/у было значительно больше, поэтому Украина могла их быстрее получить, потому что нам нужны были немедленно. А Gripen – на будущее,
– отметил Пехньо.
Он отметил, что Gripen – это универсальная платформа, которая может использовать как американское, так и европейское вооружение. Пехньо заверил, что все типы ракет к нему могут интегрироваться. А вот F-16, например, не способен запускать Storm Shadow.
Gripen для Украины: что известно?
Президент Украины сообщил о достигнутой договоренности со Швецией относительно боевых самолетов Gripen. Наше государство надеется получить от союзника 150 единиц этого типа авиации. Первые самолеты, по словам Владимира Зеленского, могут появиться в Украине в 2026 году.
Подготовка к полету на этих самолетах потребует ориентировочно 15 минут. Овладеть ими несложно. Об этом рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук, предположив, что первым этапом Украина получит 40 Gripen, сразу все 150 ей не поставят.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что производство новейшего поколения этих самолетов только начинает набирать обороты. Чтобы дать нашему государству 150 Gripen, согласно его прогнозам, понадобится 10 – 15 лет.