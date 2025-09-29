Представитель Министерства иностранных дел рассказал о подготовке санкций против иностранных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре России на оккупированные территории. По его словам, участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Что в МИД говорят о наказании иностранных СМИ?

Георгий Тихий раскритиковал участие ряда международных СМИ в престуре на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Министерство обороны России.

В тот самый момент, когда эти медиа наслаждались поездкой, организованной Министерством обороны России, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживались в российских тюрьмах,

– подчеркнул он.

Представитель МИД считает, что участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины, ведь журналисты пересекли государственную границу через неконтролируемые участки.

Он отметил, что каждый участник престуру понесет юридические последствия, в частности запрет на въезд. Тихий добавил, что медиа, которые приняли в этом участие, столкнутся с серьезными последствиями для своей репутации и деятельности в Украине.

