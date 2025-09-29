Україна засудила ЗМІ, які були на пропагандистському престурі з окупантами
- Україна готує санкції проти іноземних ЗМІ, які брали участь у російському пропагандистському престурі на окуповані території.
- Учасники престуру зіткнуться з юридичними наслідками, зокрема забороною на в’їзд в Україну, через порушення міжнародного права.
Речник Міністерства закордонних справ розповів про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі Росії на окуповані території. За його словами, участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
Що в МЗС кажуть про покарання іноземних ЗМІ?
Георгій Тихий розкритикував участь низки міжнародних ЗМІ в престурі на тимчасово окуповані території України, яку організувало Міністерство оборони Росії.
У той самий момент, коли ці медіа насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримувалися в російських в’язницях,
– наголосив він.
Речник МЗС вважає, що участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України, адже журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.
Він зауважив, що кожний учасник престуру понесе юридичні наслідки, зокрема заборону на в’їзд. Тихий додав, що медіа, які взяли в цьому участь, зіткнуться з серйозними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні.
Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Україна мала б віддати п'яту частину своїх територій. Своєю чергою, Георгій Тихий відповів, що поради Угорщини недоречні, та наголосив на незмінності територіальної цілісності України.
26 вересня Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським чиновникам. Це зустрічний крок після дій угорської сторони, адже країна обмежила в'їзд для українських військових.
Також відомо, що Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.