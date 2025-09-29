Речник Міністерства закордонних справ розповів про підготовку санкцій проти іноземних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі Росії на окуповані території. За його словами, участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Дивіться також Пролетів 40 кілометрів над Україною: Сибіга показав маршрут угорського дрона

Що в МЗС кажуть про покарання іноземних ЗМІ?

Георгій Тихий розкритикував участь низки міжнародних ЗМІ в престурі на тимчасово окуповані території України, яку організувало Міністерство оборони Росії.

У той самий момент, коли ці медіа насолоджувалися поїздкою, організованою Міністерством оборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримувалися в російських в’язницях,

– наголосив він.

Речник МЗС вважає, що участь у такому заході є порушенням міжнародного права та законодавства України, адже журналісти перетнули державний кордон через неконтрольовані ділянки.

Він зауважив, що кожний учасник престуру понесе юридичні наслідки, зокрема заборону на в’їзд. Тихий додав, що медіа, які взяли в цьому участь, зіткнуться з серйозними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні.

Останні новини про МЗС України: що відомо?