Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.
Що заявили в угорському МЗС?
Під час виступу перед студентами Паризького інституту політичних досліджень Левенте Мадяр пригадав досвід Угорщини в Першій світовій війні.
За його словами, тоді країна опинилася на боці переможених і мала лише два варіанти: або знову взятися за зброю і "вчинити колективне самогубство", або погодитися на умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території.
Посадовець підкреслив, що тоді влада Угорщини ухвалила єдине розумне, хоч і трагічне рішення – зберегти принаймні третину країни й не пожертвувати всім.
Було це болісно? Звісно, що болісно. Тепер Україна мала б віддати п’яту частину своїх територій. Я не хочу вказувати, що саме має робити Україна, лише кажу, що наш досвід показує: мир іноді буває болісним,
– підсумував Левенте Мадяр.
Довідка. Після поразки у Першій світовій війні, відповідно до умов Тріанонського мирного договору, Угорщина дійсно втратила понад 60% своїх територій. Унаслідок цього значна частина етнічних угорців стали громадянами інших країн. Сьогодні ці землі належать сусіднім державам: Румунії (Трансильванія), Україні (Закарпаття), Словаччині, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії.
На заяву Угорщини відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. На своїй сторінці в соцмережі Х він написав, що "Угорщина може торгувати своєю землею чи суверенітетом, якщо забажає".
Україна цього не робить, і поради тут недоречні,
– підсумував Тихий.
Дрони Угорщини залетіли в Україну
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксували порушення повітряного простору вздовж українсько-угорського кордону з боку невідомих дронів. Ймовірно, вони були угорськими.
Згодом голова МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що Зеленський нібито "втрачає глузд" через ці заяви.
Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 вересня також опублікував в X мапу вторгнення угорського дрона в повітряний простір України.