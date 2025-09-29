Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
Что в МИД говорят о наказании иностранных СМИ?
Георгий Тихий раскритиковал участие ряда международных СМИ в престуре на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Министерство обороны России.
В тот самый момент, когда эти медиа наслаждались поездкой, организованной Министерством обороны России, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживались в российских тюрьмах,
– подчеркнул он.
Представитель МИД считает, что участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины, ведь журналисты пересекли государственную границу через неконтролируемые участки.
Он отметил, что каждый участник престуру понесет юридические последствия, в частности запрет на въезд. Тихий добавил, что медиа, которые приняли в этом участие, столкнутся с серьезными последствиями для своей репутации и деятельности в Украине.
Последние новости о МИД Украины: что известно?
Напомним, что заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. В свою очередь, Георгий Тихий ответил, что советы Венгрии неуместны, и отметил неизменность территориальной целостности Украины.
26 сентября Украина запретила въезд трем высокопоставленным венгерским чиновникам. Это встречный шаг после действий венгерской стороны, ведь страна ограничила въезд для украинских военных.
Также известно, что Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.