Украина отмечает День Независимости: онлайн-трансляция и важнейшие заявления
В воскресенье, 24 августа, в Украине отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости. По этому случаю в Киеве продолжаются торжества.
На мероприятии присутствует ряд мировых лидеров и дипломатов. Подробнее о событии читайте в материале 24 Канала.
Торжества по случаю Дня Независимости: смотрите трансляцию
День Независимости Украины 2025 – главные события
Путину нельзя доверять, он несет тьму, – Карни
– сказал Карни.
Зеленский присвоил звание Героя Украины 8 защитникам
Канада объявила о военной помощи
Какие иностранные лидеры поздравили Украину?
Спецпредставитель США Кит Келлог посетил торжества
Марк Карни впервые прибыл в Украину
– написал Карни.
Трамп и Рубио поздравили Украину с Днем Независимости
– говорится в тексте.
По словам премьер-министра Канады, Путина можно остановить, а российская экономика слабеет.
Когда президент США Рональд Рейган проводил мирные переговоры с СССР о ядерном разоружении, его девизом были слова "доверяй, но проверяй". Но Владимир Путин не Михаил Горбачев, он несет тьму, а не гласность, он стремится к империи, а не перестройке,
Во время торжеств на Софийской площади Владимир Зеленский вручил награды семьям погибших защитников.
Звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда предоставили подполковнику Дмитрию Михайловичу Витязю, младшему лейтенанту Дмитрию Юрьевичу Елецкому и старшему солдату Михаилу Владимировичу Корсуну.
Посмертно звания получили:
Во время речи премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов, которая включает дроны, боеприпасы и бронетехнику.
По его словам, Канада не питает иллюзий относительно величия украинской борьбы, а украинцы не должны сомневаться в преданности канадцев их делу – свободе и суверенитету.
По случаю Дня Независимости Владимиру Зеленскому передали поздравления:
По данным Укринформа, на День Независимости в Украину прибыли премьер-министр Канады Марк Карни, специальный представитель президента США Кит Келлог, а также министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании.
Кот Келлог присутствовал на торжествах возле Софийского собора и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Владимир Зеленский вручил ему орден "За заслуги" І степени.
Премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Украину 24 августа.
В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине,
Американский президент и государственный секретарь США поздравили Украину, выразив поддержку ее суверенитету и будущему.
В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,