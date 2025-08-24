Укр Рус
24 августа, 13:02
14

Украина отмечает День Независимости: онлайн-трансляция и важнейшие заявления

Анастасия Безейко

В воскресенье, 24 августа, в Украине отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости. По этому случаю в Киеве продолжаются торжества.

На мероприятии присутствует ряд мировых лидеров и дипломатов. Подробнее о событии читайте в материале 24 Канала.

Торжества по случаю Дня Независимости: смотрите трансляцию

 

День Независимости Украины 2025 – главные события

Путину нельзя доверять, он несет тьму, – Карни

По словам премьер-министра Канады, Путина можно остановить, а российская экономика слабеет.

Когда президент США Рональд Рейган проводил мирные переговоры с СССР о ядерном разоружении, его девизом были слова "доверяй, но проверяй". Но Владимир Путин не Михаил Горбачев, он несет тьму, а не гласность, он стремится к империи, а не перестройке,
– сказал Карни.

Зеленский присвоил звание Героя Украины 8 защитникам

Во время торжеств на Софийской площади Владимир Зеленский вручил награды семьям погибших защитников.

Звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда предоставили подполковнику Дмитрию Михайловичу Витязю, младшему лейтенанту Дмитрию Юрьевичу Елецкому и старшему солдату Михаилу Владимировичу Корсуну.

Посмертно звания получили:

  • младший сержант Владислав Дмитриевич Быков;
  • старший сержант Игорь Михайлович Журавель;
  • штаб-сержант Иван Васильевич Кедик;
  • солдат Николай Александрович Постовой;
  • старший солдат Евгений Валентинович Щербина.

Канада объявила о военной помощи

Во время речи премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов, которая включает дроны, боеприпасы и бронетехнику.

По его словам, Канада не питает иллюзий относительно величия украинской борьбы, а украинцы не должны сомневаться в преданности канадцев их делу – свободе и суверенитету.

Какие иностранные лидеры поздравили Украину?

По случаю Дня Независимости Владимиру Зеленскому передали поздравления:

  • Папа Римский Лев XIV,
  • король Британии Чарльз III, король Бельгии Филипп I и король Нидерландов Виллем-Александр,
  • премьер Швеции Ульф Кристерссон,
  • президент Турции Реджеп Эрдоган,
  • президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер,
  • президент Литвы Гитанас Науседа,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • лидер Китая Си Цзиньпин.

По данным Укринформа, на День Независимости в Украину прибыли премьер-министр Канады Марк Карни, специальный представитель президента США Кит Келлог, а также министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, министр по делам ветеранов Великобритании.

Спецпредставитель США Кит Келлог посетил торжества

Кот Келлог присутствовал на торжествах возле Софийского собора и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский вручил ему орден "За заслуги" І степени.

 

Марк Карни впервые прибыл в Украину

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Украину 24 августа.

В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине,
– написал Карни.

Трамп и Рубио поздравили Украину с Днем Независимости

Американский президент и государственный секретарь США поздравили Украину, выразив поддержку ее суверенитету и будущему.

В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,
– говорится в тексте.