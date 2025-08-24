Україна відзначає День Незалежності: онлайн-траснляція та всі найважливіші заяви
У неділю, 24 серпня, в Україні відзначають одне із найважливіших державних свят – День Незалежності. З цієї нагоди в Києві тривають урочистості.
На заході присутня низка світових лідерів і дипломатів. Детальніше про подію читайте в матеріалі 24 Каналу.
Урочистості з нагоди Дня Незалежності: дивіться трансляцію
День Незалежності України 2025 – головні події
З нагоди Дня Незалежності Володимиру Зеленському передали вітання: Кіт Келлог був присутній на урочистостях поблизу Софійського собору та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Володимир Зеленський вручив ему орден "За заслуги" І ступеня. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Україну 24 серпня. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, Американський президент та державний секретар США привітали Україну, висловивши підтримку її суверенітету та майбутньому. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви й вірять у ваше майбутнє як незалежної держави,
З нагоди Дня Незалежності Володимиру Зеленському передали вітання:
Кіт Келлог був присутній на урочистостях поблизу Софійського собору та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим.
Володимир Зеленський вручив ему орден "За заслуги" І ступеня.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Україну 24 серпня.
У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні,
Американський президент та державний секретар США привітали Україну, висловивши підтримку її суверенітету та майбутньому.
У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви й вірять у ваше майбутнє як незалежної держави,