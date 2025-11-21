Авиаэксперт спрогнозировал, когда Украина сможет получить самолеты Rafale

Украина договорилась с Францией о закупке современных истребителей Rafale и новых систем противовоздушной обороны. Эта договоренность открывает возможность обновить тактическую авиацию, но оставляет открытыми вопросы денег и сроков поставок.

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что стоит за этим соглашением. Он рассказал, как французские и шведские самолеты могут усилить оборону Украины и когда это станет ощутимым на фронте.

Сколько стоит эксплуатация самолета Rafale?

Эксплуатация боевого самолета требует значительно больших затрат, чем его приобретение. Стоимость борта покрывает только начало, а основные средства идут на техническое обслуживание, топливо и ресурсные работы в течение десятков лет. Для оценки бюджета учитывают полный срок службы истребителя, который достигает около 37 лет.

Одно дело купить самолет, другое эксплуатировать, потому что условная покупка – это 30 процентов от общей суммы,

– пояснил авиаэксперт.

В итоге Rafale формирует значительно большие расходы, чем кажется на старте. Общая сумма за весь период использования составляет примерно 339 миллионов долларов, тогда как Gripen обходится около 240 миллионов. Это показывает разницу в цене часа налета и уровне технической поддержки, которые нужны для разных типов самолетов.

Когда Украина сможет получить самолеты Rafale?

Поставки французских истребителей не будут быстрыми, ведь производство и подготовка инфраструктуры занимают годы. Даже при условии финансирования процесс растянется из-за очереди производителя и объема заказов других стран. Это означает, что Rafale не повлияют на ситуацию в небе в ближайшее время.

Скорее всего, Rafale мы сможем получить только лет через пять,

– отметил Храпчинский.

Финальным элементом оценки боевых самолетов является цена их полетного времени. Именно она определяет реальные затраты на подготовку пилотов и поддержание боеготовности. Разница между моделями ощутима и существенно влияет на общий бюджет тактической авиации.

Час налета Rafale стоит около 32 тысяч долларов, тогда как Gripen имеет показатель 20 – 22 тысячи,

– подчеркнул авиаэксперт.

Такое соотношение демонстрирует, что выбор платформы напрямую влияет на ежегодные расходы. Оно также определяет объемы тренировок, планирование ресурсов и возможности для расширения флота в долгосрочной перспективе.

