Авіаексперт спрогнозував, коли Україна зможе отримати літаки Rafale

Україна домовилася з Францією про закупівлю сучасних винищувачів Rafale та нових систем протиповітряної оборони. Ця домовленість відкриває можливість оновити тактичну авіацію, але залишає відкритими питання грошей і строків поставок.

Колишній офіцер Повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що стоїть за цією угодою. Він розповів, як французькі та шведські літаки можуть посилити оборону України і коли це стане відчутним на фронті.

Скільки коштує експлуатація літака Rafale?

Експлуатація бойового літака потребує значно більших витрат, ніж його придбання. Вартість борта покриває лише початок, а основні кошти йдуть на технічне обслуговування, паливо та ресурсні роботи протягом десятків років. Для оцінки бюджету враховують повний строк служби винищувача, який сягає близько 37 років.

Одна справа купити літак, інша експлуатувати, бо умовна купівля – це 30 відсотків від загальної суми,

– пояснив авіаексперт.

У підсумку Rafale формує значно більші витрати, ніж здається на старті. Загальна сума за весь період використання становить приблизно 339 мільйонів доларів, тоді як Gripen обходиться близько 240 мільйонів. Це показує різницю в ціні години нальоту та рівні технічної підтримки, які потрібні для різних типів літаків.

Коли Україна зможе отримати літаки Rafale?

Поставки французьких винищувачів не будуть швидкими, адже виробництво та підготовка інфраструктури займають роки. Навіть за умови фінансування процес розтягнеться через чергу виробника та обсяг замовлень інших країн. Це означає, що Rafale не вплинуть на ситуацію в небі найближчим часом.

Скоріше за все, Rafale ми зможемо отримати лише років через п'ять,

– зазначив Храпчинський.

Фінальним елементом оцінки бойових літаків є ціна їхнього польотного часу. Саме вона визначає реальні витрати на підготовку пілотів та підтримання боєготовності. Різниця між моделями відчутна і суттєво впливає на загальний бюджет тактичної авіації.

Година нальоту Rafale коштує близько 32 тисяч доларів, тоді як Gripen має показник 20 – 22 тисячі,

– підкреслив авіаексперт.

Таке співвідношення демонструє, що вибір платформи напряму впливає на щорічні витрати. Воно також визначає обсяги тренувань, планування ресурсів і можливості для розширення флоту в довгостроковій перспективі.

Що відомо про літаки Rafale для України?