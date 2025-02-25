Укр Рус
24 Канал Новости Украины Установка 3 в 1: перед войной Украина работала над уникальным ракетным комплексом "Сапсан"
25 февраля, 03:19
2

Установка 3 в 1: перед войной Украина работала над уникальным ракетным комплексом "Сапсан"

Анжелика Галесевич

Перед началом полномасштабного вторжения Украина активно работала над усовершенствованием ракетного комплекса "Сапсан". Он может быть использован для запуска баллистических ракет, а еще как система ПВО или противокорабельный комплекс.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны. Вероятно, говорится именно о комплексе "Сапсан". Деталями с 24 Каналом поделился военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

Интересно Украина единственная в мире, которая так применяет Patriot, – боец заявил, что партнеры учатся у нас

Что известно о "Сапсане"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно работает над созданием собственного аналога системы Patriot. Вероятно, речь идет об усовершенствовании ракетного комплекса "Сапсан”, или же его экспортного варианта "Гром-2". В конце 2021 года правительство выделило средства на этот проект, но начало полномасштабного вторжения России приостановило реализацию.

Обратите внимание! Зеленский заявил, что Украине еще нужно 20 дополнительных систем Patriot.

По технико-тактическим характеристикам "Сапсан" является уникальным – это оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью до 500 километров. На его базе можно использовать ракеты типа "земля – земля", то есть баллистику, а также применять его как систему противовоздушной обороны, если установить зенитные ракеты, или как противокорабельный комплекс.

Возможно, на основе этой разработки Украина продолжает работать,
– предположил военнослужащий.

Смотрите также Бить по Москве и истощать российскую ПВО: на что способна украинская "Трембита" и куда достает

Как партнеры могут присоединиться

Если Украина представит новую разработку и продемонстрирует ее эффективное применение, страны Европы могут рассмотреть возможность софинансирования или инвестиций в производство этих ракетных комплексов. Европейские государства осознают угрозу вывода американских войск с их территорий, поэтому вопрос собственной безопасности становится для них все более важным.

Европейские страны не имеют в своем арсенале ракет дальностью 500 – 700 километров, кроме систем "воздух – земля", таких как Taurus и Storm Shadow. Кроме IRIS и SAMP/T, Европа имеет ограниченное количество систем противовоздушной обороны. Поэтому вполне вероятно, что европейские государства захотят сотрудничать с Украиной в производстве новых систем ПВО.