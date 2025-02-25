Установка 3 в 1: перед войной Украина работала над уникальным ракетным комплексом "Сапсан"

Перед началом полномасштабного вторжения Украина активно работала над усовершенствованием ракетного комплекса "Сапсан". Он может быть использован для запуска баллистических ракет, а еще как система ПВО или противокорабельный комплекс.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны. Вероятно, говорится именно о комплексе "Сапсан". Деталями с 24 Каналом поделился военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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Что известно о "Сапсане"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно работает над созданием собственного аналога системы Patriot. Вероятно, речь идет об усовершенствовании ракетного комплекса "Сапсан”, или же его экспортного варианта "Гром-2". В конце 2021 года правительство выделило средства на этот проект, но начало полномасштабного вторжения России приостановило реализацию.

Обратите внимание! Зеленский заявил, что Украине еще нужно 20 дополнительных систем Patriot.

По технико-тактическим характеристикам "Сапсан" является уникальным – это оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью до 500 километров. На его базе можно использовать ракеты типа "земля – земля", то есть баллистику, а также применять его как систему противовоздушной обороны, если установить зенитные ракеты, или как противокорабельный комплекс.

Возможно, на основе этой разработки Украина продолжает работать,

– предположил военнослужащий.

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Как партнеры могут присоединиться

Если Украина представит новую разработку и продемонстрирует ее эффективное применение, страны Европы могут рассмотреть возможность софинансирования или инвестиций в производство этих ракетных комплексов. Европейские государства осознают угрозу вывода американских войск с их территорий, поэтому вопрос собственной безопасности становится для них все более важным.

Европейские страны не имеют в своем арсенале ракет дальностью 500 – 700 километров, кроме систем "воздух – земля", таких как Taurus и Storm Shadow. Кроме IRIS и SAMP/T, Европа имеет ограниченное количество систем противовоздушной обороны. Поэтому вполне вероятно, что европейские государства захотят сотрудничать с Украиной в производстве новых систем ПВО.