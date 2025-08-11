В Украине и Польше продолжается подготовка к новому этапу поисковых работ, связанных с жертвами Волынской трагедии. Пока что специалисты работают в Тернопольской области и Львове, а выход на Волынь запланирован позже.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал 24 Каналу, что следующим шагом станет выдача разрешений на работы непосредственно на Волыни. Он отметил важность согласованных действий и избежания провокаций со стороны России.

Смотрите также Уже работаем над организацией визита в Украину президента Навроцкого, – посол в Польше

Какие работы уже выполнены?

По словам Василия Боднара, недавно завершили поисково-эксгумационные работы в селе Пужники Тернопольской области. Сейчас специалисты работают во Львове на Збоищах, где были похоронены польские солдаты, погибшие в 1939 году от немецких оккупантов.

До Волыни территориально мы еще не дошли, но это следующий этап выдачи разрешений,

– отметил дипломат.

Он подчеркнул, что каждая локация требует участия нескольких десятков специалистов, которых не хватает как в Украине, так и в Польше. Посол объяснил, что поэтапный подход позволяет вовремя формировать и отправлять подготовленные группы на места проведения работ, что делает процесс более эффективным и контролируемым.

Как Украина и Польша согласовывают новый этап эксгумаций?

Проведение эксгумаций в Украине и Польше, отметил Боднар, требует четкого согласования действий между обеими сторонами. Разрешительные процедуры должны совпадать с готовностью поисковых групп выехать на места работ.

Важно бороться с противодействием от России, которая осуществляет попытки провокации и развертывания информационно-пропагандистских кампаний,

– подчеркнул он.

По его словам, Россия пытается дискредитировать процесс через повреждение памятников и использование чувствительных тем для разжигания вражды. Дипломат отметил, что сдержанный и согласованный подход позволяет избегать эскалации и снимать эту тему с политической повестки дня.

Посол добавил, что вопрос чествования памяти является общественным и политическим консенсусом в Польше, поэтому работа требует максимальной осторожности и конструктивного подхода.