У посольстві України в Польщі розповіли про хід ексгумації жертв Волинської трагедії
- В Україні та Польщі триває підготовка до нового етапу ексгумаційних робіт, зокрема на Волині, що потребує узгодження дій обох країн та уникнення провокацій з боку Росії.
- У Тернопільській області та Львові вже проведено пошукові роботи, наступним етапом є видача дозволів на роботи на Волині.
- Посол Василь Боднар підкреслив важливість поетапного підходу, участі спеціалістів і захисту процесу від російських провокацій та інформаційних кампаній.
- У Польщі питання вшанування пам’яті жертв є суспільним і політичним консенсусом, що вимагає обережності та конструктивного підходу.
В Україні та Польщі триває підготовка до нового етапу пошукових робіт, пов'язаних з жертвами Волинської трагедії. Поки що фахівці працюють у Тернопільській області та Львові, а вихід на Волинь запланований пізніше.
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар розповів 24 Каналу, що наступним кроком стане видача дозволів на роботи безпосередньо на Волині. Він наголосив на важливості узгоджених дій та уникнення провокацій з боку Росії.
Які роботи вже виконані?
За словами Василя Боднара, нещодавно завершили пошуково-ексгумаційні роботи у селі Пужники Тернопільської області. Нині фахівці працюють у Львові на Збоїщах, де були поховані польські солдати, загиблі у 1939 році від німецьких окупантів.
До Волині територіально ми ще не дійшли, але це наступний етап видачі дозволів,
– зазначив дипломат.
Він підкреслив, що кожна локація потребує участі кількох десятків спеціалістів, яких бракує як в Україні, так і в Польщі. Посол пояснив, що поетапний підхід дозволяє вчасно формувати та відправляти підготовлені групи на місця проведення робіт, що робить процес більш ефективним і контрольованим.
Як Україна та Польща узгоджують новий етап ексгумацій?
Проведення ексгумацій в Україні та Польщі, наголосив Боднар, вимагає чіткого узгодження дій між обома сторонами. Дозвільні процедури мають збігатися з готовністю пошукових груп виїхати на місця робіт.
Важливо боротися з протидією від Росії, яка здійснює спроби провокації та розгортання інформаційно-пропагандистських кампаній,
– підкреслив він.
За його словами, Росія намагається дискредитувати процес через пошкодження пам'ятників та використання чутливих тем для розпалювання ворожнечі. Дипломат зауважив, що стриманий і узгоджений підхід дозволяє уникати ескалації та знімати цю тему з політичного порядку денного.
Посол додав, що питання вшанування пам'яті є суспільним і політичним консенсусом у Польщі, тому робота потребує максимальної обережності та конструктивного підходу.