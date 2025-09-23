Украина постепенно наращивает производство оружия, и в этом ей помогают партнеры. Да и сами европейские страны сейчас уделяют большое внимание развитию собственного производства оружия. Особенно на фоне новых угроз со стороны России.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические Силы Украины" Екатерина Михалко, объяснив, что западные страны активизировались по увеличению военных производств в Европейском Союзе. В то же время партнеры начинают внедрять украинские технологии в своих странах.

К теме Оружие для мира и фронта: Зеленский объяснил, зачем восстанавливают экспорт вооружения

Как западные страны сотрудничают с Украиной по производству оружия?

Михалко отметила, что европейцы вкладывают ресурсы в изготовление ракетного вооружения, поскольку ракеты для ПВО являются американскими. Европа почувствовала изменение настроения в США, поэтому стремится локализовать эти производства на территории ЕС.

Также актуальными являются производства дронов. Наши партнеры ждут возможности открывать такие предприятия на территории своих стран, используя украинский опыт,

– подчеркнула исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические Силы Украины".

Одно из подтверждений таких намерений европейских стран – программа SAFE (Security Action for Europe), которая была основана в Брюсселе. К этой программе, по ее словам, присоединилось большинство стран Европейского Союза, которые планируют строительство заводов и производств на своих территориях.

Обратите внимание! Совет ЕС в мае 2025 года согласовал программу SAFE по созданию фонда займов в сумме 150 миллиардов на перевооружение Европы. Эта программа позволит странам-членам ЕС брать кредиты у Брюсселя и тратить на закупку оружия.

Еще одна программа Build with Ukraine, которая стартовала летом 2025 года, предусматривает запуск украинских технологий за рубежом. Дания одна из первых стран, которая заинтересовалась этой программой.

Она имеет только плюсы, потому что сам факт существования этой программы – это большой шаг для Украины в международном сотрудничестве. Страны, которые исторически много помогали нашему государству, вероятно захотят стать ее частью,

– подчеркнула она.

Среди этих стран – Великобритания, Дания, возможно Литва, Эстония, а также Польша, Финляндия. Это, по ее мнению, те государства, которые имеют приоритет для производства оружия у себя.

Также заработала программа PURL, в рамках которой партнеры собирают деньги и покупают американское вооружение для Украины. Средства в фонд страны вносят добровольно. В то же время в сентябре 2025 уже было закуплено несколько пакетов помощи Киеву на сумму около 500 миллионов долларов.

Это вынужденный шаг, но он не очень полезен для Украины, поскольку нам важно усиливать свою независимость. В то же время нам здесь и сейчас важно иметь больше вооружения, и эта программа помогает в этом,

– объяснила Екатерина Михалко.

Однако, по ее мнению, на долгосрочную перспективу Украине надо думать, как локализовать современные технологии, от которых она зависима, на собственной территории, самостоятельно покрывать это производство.

Как Украина сотрудничает с партнерами по военным программам?