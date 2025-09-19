Почему стоит инвестировать в ОПК Украины?

Об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. По его словам, каждая компания ведет тесный диалог с правительством и рассматривает различные модели сотрудничества.

Среди предложенных государством подходов – "датская модель" и программы Build with Ukraine / Build in Ukraine, которые ориентированы на удовлетворение потребностей украинского войска.

Какие преимущества для инвесторов?

Чтобы сделать партнерство более безопасным и привлекательным для инвесторов, в Украине вводят специальный режим развития оборонной промышленности Defence City. Он предусматривает:

налоговые льготы;

упрощение таможенных процедур;

механизм релокации производств в безопасные регионы;

государственную финансовую поддержку;

возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи.

Поэтому, Шмыгаль призвал инвесторов вкладывать средства в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Именно в Украине создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Инвестиция в украинский ОПК – лучшая инвестиция в оборону всей Европы,

– подчеркнул он.

Что этому предшествовало?