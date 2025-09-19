Почему стоит инвестировать в ОПК Украины?

Об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. По его словам, каждая компания ведет тесный диалог с правительством и рассматривает различные модели сотрудничества.

Среди предложенных государством подходов – "датская модель" и программы Build with Ukraine / Build in Ukraine, которые ориентированы на удовлетворение потребностей украинского войска.

Какие преимущества для инвесторов?

Чтобы сделать партнерство более безопасным и привлекательным для инвесторов, в Украине вводят специальный режим развития оборонной промышленности Defence City. Он предусматривает:

  • налоговые льготы;
  • упрощение таможенных процедур;
  • механизм релокации производств в безопасные регионы;
  • государственную финансовую поддержку;
  • возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи.

Поэтому, Шмыгаль призвал инвесторов вкладывать средства в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Именно в Украине создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Инвестиция в украинский ОПК – лучшая инвестиция в оборону всей Европы,
– подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

  • В октябре 2024 года конгломерат KNDS открыл филиал в Украине, а в начале 2025-го KNDS Deutschland создала совместное предприятие с украинской оборонной компанией.

  • А 21 августа стало известно, что немецкий производитель танков Leopard 2 планирует расширить свое присутствие в Украине.

  • Датское правительство проигнорирует около 20 законов, чтобы быстрее построить завод украинской компании Fire Point, который будет производить твердое ракетное топливо.

  • Также известно, что украинская компания FPRT, основанная Fire Point, заявила о запуске производства твердого ракетного топлива в Дании.