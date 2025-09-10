Какие успехи имеет "Укроборонпром"?

Соответствующий рейтинг оборонных компаний по результатам 2024 года опубликовал Defense News, сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина.

По его словам, прошлом году оборонная выручка компании выросла до более 3 миллиардов долларов по сравнению с 2,2 миллиардами в 2023 году.

Такие доходы повысили темпы роста "Укроборонпрома" до 36,3%, тогда как средний показатель роста среди 100 ведущих оборонных компаний составил лишь 11,2%.

По динамике роста доходов от продаж оборонной продукции компания оказалась на 16-м месте.

За этими цифрами стоит работа более 56 тысяч оружейников, и я благодарю каждого за этот результат. Вместе с тем, мы все понимаем: этого все еще недостаточно. Поэтому ежедневно работаем над тем, чтобы увеличивать производство оружия и военной техники для украинской армии,

– отметил Сметанин.

Всего 100 крупнейших оборонных компаний в 2024 году произвели военной продукции объемом 661 миллиард долларов.

Лидерами по доходам от продажи вооружения неизменно остаются такие производители:

Lockheed Martin (68,4 миллиарда долларов);

RTX (43,5 миллиарда долларов);

CASIC (38,7 миллиарда долларов).

Наибольший рост в 2024-м показали такие компании:

американская Anduril – +138%;

турецкая Askeri Fabrika – +100%;

люксембургская SES – +93,7%;

и китайская NORINCO – +93,6%.

В топ-30 компаний с наиболее динамичным развитием попали производители из США, Китая, Европы, Турции и Южной Кореи.

Стоит знать! Однако только 54 из 100 крупнейших оборонных компаний выросли за прошлый год. У остальных объемы доходов упали.