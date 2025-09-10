Які успіхи має "Укроборонпром"?

Відповідний рейтинг оборонних компаній за результатами 2024 року опублікував Defense News, повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметаніна.

Дивіться також Українська компанія виробництва дронів збудує завод у Британії

За його словами, минулого року оборонна виручка компанії зросла до понад 3 мільярдів доларів у порівнянні з 2,2 мільярдами 2023 році.

Такі доходи підвищили темпи зростання "Укроборонпрому" до 36,3%, тоді як середній показник зростання серед 100 провідних оборонних компаній склав лише 11,2%.

За динамікою росту доходів від продажів оборонної продукції компанія опинилася на 16-му місці.

За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї й військової техніки для українського війська,

– зазначив Сметанін.

Загалом 100 найбільших оборонних компаній 2024 року виробили військової продукції обсягом 661 мільярд доларів.

Лідерами за доходами від продажу озброєння незмінно залишаються такі виробники:

Lockheed Martin (68,4 мільярда доларів);

RTX (43,5 мільярда доларів);

CASIC (38,7 мільярда доларів).

Найбільше зростання у 2024-му показали такі компанії:

американська Anduril – +138%;

турецька Askeri Fabrika – +100%;

люксембурзька SES – +93,7%;

та китайська NORINCO – +93,6%.

У топ-30 компаній з найбільш динамічним розвитком потрапили виробники зі США, Китаю, Європи, Туреччини та Південної Кореї.

Варто знати! Проте лише 54 зі 100 найбільших оборонних компаній зросли за минулий рік. У решти обсяги доходів впали.