Про це пише 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

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Що відомо про призначення Германа Сметаніна?

Очолити Укроборонпром призначено Германа Сметаніна. За словами Зеленського, перед новим керівництвом стоїть чітке завдання – наростити обсяги виробництва українського озброєння.

Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності збільшити цей рівень до 50% упродовж перших шести місяців роботи нового уряду.

Він також підкреслив, що розширення власних виробничих можливостей дасть змогу "виштовхнути війну на територію Росії". Там мають відчувати, що скоїла російська армія і керівництво.

До слова, Президент Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.