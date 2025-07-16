Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гаранта країни.
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Що повідомив Зеленський?
Президент зазначив, що сьогодні 16 липня вже почались юридичні процедури для оновлення уряду. Відтак, депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра.
Гарант вказав, що вже підписав відповідні документи до Ради про Дениса Шмигаля як нового очільника Міноборони.
Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони,
– повідомив Зеленський.
Також президент висловив вдячність як Денису Шмигалю, так і всій команді уряду України.
"Багато пройдено. Досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім – удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувались і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі", – ідеться в повідомленні.
Президент наголосив, що ми пройшли 3 дуже складних зими за час повномасштабної війни.
Гарант підкреслив, що Україна отримала кандидатство у Євросоюзі, і були відкриті перемовини щодо членства. За його словами, зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально.
Зеленський підкреслив, що Шмигаль знає всі виклики сфери оборони.