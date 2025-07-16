Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гаранта страны.

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Что сообщил Зеленский?

Президент отметил, что сегодня 16 июля уже начались юридические процедуры для обновления правительства. Поэтому, депутаты поддержали отставку Премьер-министра.

Гарант указал, что уже подписал соответствующие документы в Раду о Денисе Шмыгаля как нового главы Минобороны.

Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны,

– сообщил Зеленский.

По словам лидера, через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Он сообщил, что Герман Сметанин возглавит Укроборонпром.

Добавим, что президент выразил благодарность как Денису Шмыгалю, так и всей команде правительства Украины.

"Много пройдено. Опыт колоссальный. Денис во главе правительства выдержал сначала все вызовы ковидного кризиса. Затем – удар полномасштабной войны. Правительство сохранило полную управляемость государственных институтов. Обеспечивается фронт. Абсолютно четко обеспечивались и обеспечиваются социальные выплаты. Работает логистика в государстве", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что мы прошли 3 очень сложных зимы за время полномасштабной войны.

Гарант подчеркнул, что Украина получила кандидатство в Евросоюзе, и были открыты переговоры о членстве. По его словам, сейчас, когда нужно сконцентрировать все государственные ресурсы ради задач нашей обороны и в условиях новых отношений с Соединенными Штатами Америки, с другими партнерами, в новой правительственной конфигурации профессионализм каждого должен сработать максимально.

Зеленский подчеркнул, что Шмыгаль знает все вызовы сферы обороны.

К слову, президент сообщил, что утром провел совещание с Денисом Шмыгалем именно по оборонным вопросам вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным.

"Мы договорились о новых подходах к управлению сферой обороны. Министерство обороны будет иметь больше влияния на сферу производства оружия, и украинского оружия должно стать больше – больше у наших воинов на фронте", – отметил лидер страны.

Кроме этого, по словам президента, Минобороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами – это и поставки по программам помощи, также это инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты.