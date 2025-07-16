Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
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Что известно о назначении Германа Сметанина?
Возглавить Укроборонпром назначен Герман Сметанин. По словам Зеленского, перед новым руководством стоит четкая задача – нарастить объемы производства украинского вооружения.
Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства,
– сообщил Зеленский.
Президент отметил необходимость увеличить этот уровень до 50% в течение первых шести месяцев работы нового правительства.
"Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Это и поставки по программам помощи, а также инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты. Мы максимально все ускоряем", – добавил президент.
Он также подчеркнул, что расширение собственных производственных возможностей позволит "вытолкнуть войну на территорию России". Там должно чувствовать, что совершила российская армия и руководство.
К слову, президент Владимир Зеленский подписал документы Верховной Раде о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.