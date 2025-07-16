Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Рекордсмен на посаді прем'єра та майбутній міністр оборони: що відомо про Дениса Шмигаля

Комітет Верховної Ради – "за" відставку Дениса Шмигаля

Згідно з рішенням народних депутатів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже 16 липня може офіційно піти у відставку. Заяву, яку він подав до Парламенту напередодні, підтримали в Комітеті з питань державного будівництва.

Наступним кроком буде голосування народних депутатів за звільнення очільника Кабінету Міністрів. Якщо більшість голосів буде "за", то Шмигаля звільнять з посади.