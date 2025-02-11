Про це розповідає 24 Канал з посиланням на НАБУ. За оперативного супроводу СБУ, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з п’яти осіб, яка протягом 2016 – 2019 років заволоділа коштами державних підприємств, що входять до концерну "Укроборонпром", на загальну суму понад 107,2 мільйона гривень.

Читайте також Україна опустилася у рейтингу корупції, сусіди випереджають

НАБУ та САП розкрили масштабну корупцію

Слідство виявило, що корупційна схема полягала у штучному залученні державним підприємством, яке здійснювало експорт продукції військового призначення, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Однак фактично всі роботи виконували штатні співробітники цього підприємства. За цей період держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад 3,78 мільйона євро (еквівалент понад 107,2 мільйона гривень) за роботи, які насправді не виконувалися.

Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній, після чого вони були розподілені між учасниками злочинної групи. Серед підозрюваних – колишні посадові особи державних підприємств, а також бенефіціар приватної компанії.

Наразі триває слідство, і встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи.

За інформацією СБУ, четверо підозрюваних зараз перебувають за кордоном, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.