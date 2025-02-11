Україна посіла 105 місце в рейтингу

З 35 балами за 100-бальною шкалою країна втратила один бал у порівнянні з минулим роком і опустилася на одну позицію. У Transparency International вважають, що на показники вплинули як позитивні, так і негативні фактори, інформує 24 Канал.

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Мінус один – це поки не показник падіння, але він свідчить про початок стагнації. Це тривожний сигнал для влади, що десь ми зробили недостатньо,

– зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Чому Україна втратили бали

До успіхів віднесли:

Відновлення електронного декларування та фінансової звітності політичних партій.

Прийняття державної антикорупційної програми та оновлення законодавства про держзакупівлі у Міноборони.

Активну роботу антикорупційних органів, зокрема 142 вироки Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справах топ-корупції.

Негативними факторами стали:

Саботаж окремих держструктур у реалізації антикорупційної політики.

Тиск на журналістів і громадських активістів.

Скандали у НАБУ та проблеми із закупівлями Міноборони.

Політичний вплив на антикорупційні процеси.

Зауважте. Transparency International наголошує, що Україні слід посилити реформи та виконати рекомендації міжнародних партнерів, зокрема Ukraine Facility Plan, Звіту про розширення ЄС та програми МВФ (EFF).

Порівняння з сусідами

Найкращі показники в Польщі – 53 бали (53-тє місце).

Словаччина суттєво втратила позиції – 49 балів (-5 балів за рік, 59-те місце).

Румунія – 46 балів, Молдова – 43 бали (+1), Угорщина – 41 бал (-1).

Білорусь – 33 бали (114-те місце), Росія – лише 22 бали (154-те місце).



Серед сусідів найбільше балів у Польщі / Інфографіка Transparency International Ukraine

Лідери та аутсайдери рейтингу

Очолюють антикорупційний рейтинг Данія (90 балів), Фінляндія (88) та Сінгапур (84). Натомість найгірші показники мають Венесуела (10), Сомалі (9) та Південний Судан (8).