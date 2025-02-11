Украина заняла 105 место в рейтинге
С 35 баллами по 100-балльной шкале страна потеряла один балл по сравнению с прошлым годом и опустилась на одну позицию. У Transparency International считают, что на показатели повлияли как положительные, так и отрицательные факторы, информирует 24 Канал.
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Минус один – это пока не показатель падения, но он свидетельствует о начале стагнации. Это тревожный сигнал для власти, что где-то мы сделали недостаточно,
– отметил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.
Почему Украина потеряли баллы
К успехам отнесли:
- Восстановление электронного декларирования и финансовой отчетности политических партий.
- Принятие государственной антикоррупционной программы и обновление законодательства о госзакупках в Минобороны.
- Активную работу антикоррупционных органов, в частности 142 приговоры Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делам топ-коррупции.
Негативными факторами стали:
- Саботаж отдельных госструктур в реализации антикоррупционной политики.
- Давление на журналистов и общественных активистов.
- Скандалы в НАБУ и проблемы с закупками Минобороны.
- Политическое влияние на антикоррупционные процессы.
Заметьте. Transparency International отмечает, что Украине следует усилить реформы и выполнить рекомендации международных партнеров, в частности Ukraine Facility Plan, Отчета о расширении ЕС и программы МВФ (EFF).
Сравнение с соседями
- Лучшие показатели в Польше – 53 балла (53-е место).
- Словакия существенно потеряла позиции – 49 баллов (-5 баллов за год, 59-е место).
- Румыния – 46 баллов, Молдова – 43 балла (+1), Венгрия – 41 балл (-1).
- Беларусь – 33 балла (114-е место), Россия – только 22 балла (154-е место).
Среди соседей больше всего баллов у Польши / Инфографика Transparency International Ukraine
Лидеры и аутсайдеры рейтинга
Возглавляют антикоррупционный рейтинг Дания (90 баллов), Финляндия (88) и Сингапур (84). Зато худшие показатели имеют Венесуэла (10), Сомали (9) и Южный Судан (8).