Украина заняла 105 место в рейтинге

С 35 баллами по 100-балльной шкале страна потеряла один балл по сравнению с прошлым годом и опустилась на одну позицию. У Transparency International считают, что на показатели повлияли как положительные, так и отрицательные факторы, информирует 24 Канал.

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Минус один – это пока не показатель падения, но он свидетельствует о начале стагнации. Это тревожный сигнал для власти, что где-то мы сделали недостаточно,

– отметил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Почему Украина потеряли баллы

К успехам отнесли:

Восстановление электронного декларирования и финансовой отчетности политических партий.

Принятие государственной антикоррупционной программы и обновление законодательства о госзакупках в Минобороны.

Активную работу антикоррупционных органов, в частности 142 приговоры Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делам топ-коррупции.

Негативными факторами стали:

Саботаж отдельных госструктур в реализации антикоррупционной политики.

Давление на журналистов и общественных активистов.

Скандалы в НАБУ и проблемы с закупками Минобороны.

Политическое влияние на антикоррупционные процессы.

Заметьте. Transparency International отмечает, что Украине следует усилить реформы и выполнить рекомендации международных партнеров, в частности Ukraine Facility Plan, Отчета о расширении ЕС и программы МВФ (EFF).

Сравнение с соседями

Лучшие показатели в Польше – 53 балла (53-е место).

Словакия существенно потеряла позиции – 49 баллов (-5 баллов за год, 59-е место).

Румыния – 46 баллов, Молдова – 43 балла (+1), Венгрия – 41 балл (-1).

Беларусь – 33 балла (114-е место), Россия – только 22 балла (154-е место).



Среди соседей больше всего баллов у Польши / Инфографика Transparency International Ukraine

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Возглавляют антикоррупционный рейтинг Дания (90 баллов), Финляндия (88) и Сингапур (84). Зато худшие показатели имеют Венесуэла (10), Сомали (9) и Южный Судан (8).