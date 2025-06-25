Партнерство с Airbus

Соглашение заключили во время международного авиасалона в Ле-Бурже, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документ предусматривает начало подготовки украинских специалистов к техническому обслуживанию и ремонту самолетов Airbus, которые эксплуатируются в Украине.

Смотрите также Правительство упростило закупки украинских БпЛА и РЭБ: сертификат качества – вместо проверок

В рамках договоренностей предприятия Укроборонпрома должны получить соответствующие компетенции и сертификации.

Украинские инженеры готовятся обслуживать самолеты Airbus

Ожидается, что представители Airbus посетят Украину для формирования инструкторских групп, в которые войдут отечественные специалисты. Они пройдут обучение по технологиям и работе с технической документацией.

Генеральный директор УкрОборонПрома Олег Гуляк отметил, что сотрудничество является очередным подтверждением роста доверия международных компаний к украинской оборонной отрасли. Он добавил, что компания и в дальнейшем движется в направлении усиления международного партнерства – не только в авиации, но и в других стратегических направлениях.