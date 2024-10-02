Что KNDS будет производить в Украине

Среди основной техники, которую производит и обслуживает компания – танки Leopard 1 и Leopard 2, самоходные артиллерийские установки CAESAR и PzH 2000, а также колесные боевые машины AMX 10RC, сообщает издание Defense Express.

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Новое подразделение призвано обеспечить более эффективное техническое обслуживание и ремонт этой техники, включая капитальные работы. Однако это лишь часть направлений совместной деятельности.

Важно! KNDS и украинская промышленность планируют совместное производство 155-мм артиллерийских снарядов и запасных частей по современным технологиям в Украине, как указано в официальном сообщении.

Как Украина сотрудничает с KNDS

KNDS является одним из ведущих производителей боеприпасов в Европе. Она выпускает широкий ассортимент, от снарядов для автоматических пушек и минометных мин до танковых и артиллерийских боеприпасов. В частности, известный снаряд Bonus, который способен поражать две цели одновременно, также относится к продукции KNDS.

Особенно важным является анонс по производству запасных частей, что ускорит ремонт вооружения и создаст производственную базу для дальнейшего обслуживания техники.

Важно! Приход компании KNDS в Украину должен стать важным шагом для обеспечения долгосрочных потребностей Вооруженных сил Украины. Среди перспективных проектов – поставки 54 единиц RCH-155 с 2025 года и модернизация танков Leopard 2.