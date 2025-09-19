Чому варто інвестувати в ОПК України?
Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль, передає 24 Канал. За його словами, кожна компанія веде тесний діалог з урядом та розглядає різні моделі співпраці.
Серед запропонованих державою підходів – "данська модель" та програми Build with Ukraine / Build in Ukraine, які орієнтовані на задоволення потреб українського війська.
Які переваги для інвесторів?
Щоб зробити партнерство безпечнішим і привабливішим для інвесторів, в Україні запроваджують спеціальний режим розвитку оборонної промисловості Defence City. Він передбачає:
- податкові пільги;
- спрощення митних процедур;
- механізм релокації виробництв у безпечні регіони;
- державну фінансову підтримку;
- можливості для експорту та інтеграції у глобальні ланцюги.
Відтак, Шмигаль закликав інвесторів вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс.
Саме в Україні створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи,
– підкреслив він.
Що цьому передувало?
У жовтні 2024 року конгломерат KNDS відкрив філію в Україні, а на початку 2025-го KNDS Deutschland створила спільне підприємство з українською оборонною компанією.
А 21 серпня стало відомо, що німецький виробник танків Leopard 2 планує розширити свою присутність в Україні.
Данський уряд проігнорує близько 20 законів, щоб швидше побудувати завод української компанії Fire Point, який вироблятиме тверде ракетне паливо.
Також відомо, що українська компанія FPRT, заснована Fire Point, заявила про запуск виробництва твердого ракетного палива в Данії.