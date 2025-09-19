Чому варто інвестувати в ОПК України?

Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль, передає 24 Канал. За його словами, кожна компанія веде тесний діалог з урядом та розглядає різні моделі співпраці.

Серед запропонованих державою підходів – "данська модель" та програми Build with Ukraine / Build in Ukraine, які орієнтовані на задоволення потреб українського війська.

Які переваги для інвесторів?

Щоб зробити партнерство безпечнішим і привабливішим для інвесторів, в Україні запроваджують спеціальний режим розвитку оборонної промисловості Defence City. Він передбачає:

  • податкові пільги;
  • спрощення митних процедур;
  • механізм релокації виробництв у безпечні регіони;
  • державну фінансову підтримку;
  • можливості для експорту та інтеграції у глобальні ланцюги.

Відтак, Шмигаль закликав інвесторів вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс.

Саме в Україні створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи,
– підкреслив він.

Що цьому передувало?

  • У жовтні 2024 року конгломерат KNDS відкрив філію в Україні, а на початку 2025-го KNDS Deutschland створила спільне підприємство з українською оборонною компанією.

  • А 21 серпня стало відомо, що німецький виробник танків Leopard 2 планує розширити свою присутність в Україні.

  • Данський уряд проігнорує близько 20 законів, щоб швидше побудувати завод української компанії Fire Point, який вироблятиме тверде ракетне паливо.

  • Також відомо, що українська компанія FPRT, заснована Fire Point, заявила про запуск виробництва твердого ракетного палива в Данії.