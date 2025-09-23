Україна поступово нарощує виробництво зброї, і в цьому їй допомагають партнери. Та й самі європейські країни зараз приділяють велику увагу розвитку власного виробництва зброї. Особливо на тлі нових загроз з боку Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла виконавча директорка обʼєднання приватних виробників озброєння "Технологічні Cили України" Катерина Михалко, пояснивши, що західні країни активізувалися щодо збільшення воєнних виробництв у Європейському Союзі. Водночас партнери починають запроваджувати українські технології у своїх країнах.

Як західні країни співпрацюють з Україною щодо виробництва зброї?

Михалко зауважила, що європейці вкладають ресурси у виготовлення ракетного озброєння, оскільки ракети для ППО є американськими. Європа відчула зміну настрою у США, тому прагне локалізувати ці виробництва на території ЄС.

Також актуальними є виробництва дронів. Наші партнери чекають можливості відкривати такі підприємства на території своїх країн, використовуючи український досвід,

– підкреслила виконавча директорка обʼєднання приватних виробників озброєння "Технологічні Cили України".

Одне з підтверджень таких намірів європейських країн – програма SAFE (Security Action for Europe), яка була започаткована в Брюсселі. До цієї програми, за її словами, долучилася більшість країн Європейського Союзу, які планують будівництво заводів і виробництв на своїх територіях.

Зверніть увагу! Рада ЄС у травні 2025 року узгодила програму SAFE щодо створення фонду позик у сумі 150 мільярдів на переозброєння Європи. Ця програма дозволить країнам-членам ЄС брати кредити у Брюсселя та витрачати на закупівлю зброї.

Ще одна програма Build with Ukraine, яка стартувала влітку 2025 року, передбачає запуск українських технологій за кордоном. Данія одна з перших країн, яка зацікавилася цією програмою.

Вона має лише плюси, тому що сам факт існування цієї програми – це великий крок для України у міжнародній співпраці. Країни, які історично багато допомагали нашій державі, імовірно захочуть стати її частиною,

– підкреслила вона.

Серед цих країн – Велика Британія, Данія, можливо Литва, Естонія, а також Польща, Фінляндія. Це, на її думку, ті держави, які мають пріоритет для виробництва зброї у себе.

Також запрацювала програма PURL, в межах якої партнери збирають гроші та купують американське озброєння для України. Кошти у фонд країни вносять добровільно. Водночас у вересні 2025 вже було закуплено кілька пакетів допомоги Києву на суму близько 500 мільйонів доларів.

Це вимушений крок, але він є не дуже корисним для України, оскільки нам важливо посилювати свою незалежність. Водночас нам тут і зараз важливо мати більше озброєння, і ця програма допомагає в цьому,

– пояснила Катерина Михалко.

Проте, на її думку, на довгострокову перспективу Україні треба думати, як локалізувати сучасні технології, від яких вона залежна, на власній території, самотужки покривати це виробництво.

Як Україна співпрацює є партнерами за військовими програмами?