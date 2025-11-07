Россия проиграла: Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025 –2029 годы
- Украина стала участницей Исполнительного совета ЮНЕСКО, тогда как Россия не получила места.
- Президент Зеленский и министр иностранных дел Сибига подчеркнули, что участие в Совете позволит Украине восстанавливать культурную жизнь.
Украина одержала знаковую дипломатическую победу на международной арене. Ее избрали в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО до 2029 года.
Среди всех кандидатов Украина собрала больше всего голосов поддержки – 137. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление МИД Украины, а также на слова Владимира Зеленского.
Смотрите также Нам его доброта с ракетами в 4 утра не нужна, – Зеленский о заявлениях Лукашенко
Что известно о членстве Украины в ЮНЕСКО?
Как рассказали в украинском МИД, вместе с Румынией и Молдовой Украина вошла в Совет, тогда как Россия второй раз подряд потерпела поражение и не получила места в этом ключевом органе.
Президент поблагодарил все государства-члены, которые поддержали Украину, подчеркнув, что участие в Исполнительном совете ЮНЕСКО позволит активнее восстанавливать культурную жизнь, защищать наследие и противодействовать последствиям российской агрессии.
Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии – будь то война, или гибридные угрозы – получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать,
– сказал Зеленский.
Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига назвал результаты голосования убедительным доказательством высокого доверия международного сообщества к Украине.
Он подчеркнул, что это решение демонстрирует признание активной роли нашего государства в развитии образования, науки, культуры и защите исторических памятников даже во время войны.
Сибига поблагодарил команду МИД, в частности заместителя министра Марьяну Беке, директора департамента Сергея Дворника, а также украинских дипломатов и посольства, которые обеспечили успех кампании.
Членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО открывает для Украины новые возможности, а именно:
- усиление международного сотрудничества в сфере образования и науки;
- защита культурного наследия, разрушенного войной;
- продвижение украинских гуманитарных инициатив на глобальном уровне.
Последние новости о ЮНЕСКО в контексте Украины
В конце июля российские войска осуществили очередной ракетный удар по Одессе, в результате которого был серьезно поврежден исторический центр города. В частности говорится о Приморском бульваре, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также известный рынок "Привоз".
Подобный случай произошел и в июне – тогда российская ракета повредила Софийский собор в Киеве, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Представители организации уже заявили о намерении провести выездную инспекцию для оценки нанесенного ущерба.
Кроме того, руководство Национального заповедника "София Киевская" вместе с омбудсменом Украины обратилось к ЮНЕСКО и международным партнерам с призывом усилить мониторинг состояния украинских памятников культуры, которые оказались под угрозой из-за постоянных российских обстрелов.