Россия проиграла: Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025 –2029 годы

Украина одержала знаковую дипломатическую победу на международной арене. Ее избрали в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО до 2029 года.

Среди всех кандидатов Украина собрала больше всего голосов поддержки – 137. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление МИД Украины, а также на слова Владимира Зеленского.

Что известно о членстве Украины в ЮНЕСКО?

Как рассказали в украинском МИД, вместе с Румынией и Молдовой Украина вошла в Совет, тогда как Россия второй раз подряд потерпела поражение и не получила места в этом ключевом органе.

Президент поблагодарил все государства-члены, которые поддержали Украину, подчеркнув, что участие в Исполнительном совете ЮНЕСКО позволит активнее восстанавливать культурную жизнь, защищать наследие и противодействовать последствиям российской агрессии.

Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии – будь то война, или гибридные угрозы – получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать,

– сказал Зеленский.

Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига назвал результаты голосования убедительным доказательством высокого доверия международного сообщества к Украине.

Он подчеркнул, что это решение демонстрирует признание активной роли нашего государства в развитии образования, науки, культуры и защите исторических памятников даже во время войны.

Сибига поблагодарил команду МИД, в частности заместителя министра Марьяну Беке, директора департамента Сергея Дворника, а также украинских дипломатов и посольства, которые обеспечили успех кампании.

Членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО открывает для Украины новые возможности, а именно:

усиление международного сотрудничества в сфере образования и науки;

защита культурного наследия, разрушенного войной;

продвижение украинских гуманитарных инициатив на глобальном уровне.

